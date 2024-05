Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook, a sua volta tratto da un post X che descrive un “incendio verde” di un autobus elettrico a Londra. Ci sono però due enormi problemi che riguardano questa vera e propria fake news.

Abbiamo già visto come avere la “spunta blu” su X non sia più garanzia di veridicità del contenuto fornito, bensì semplicemente della capacità economica di permettersi un canone mensile e abbiamo già visto come diversi roghi di veicoli a scoppio siano stati spacciati per incendi di veicoli elettrici.

Questo caso non fa eccezione alcuna.

Questo “incendio verde” di un autobus elettrico a Londra non è di un autobus elettrico

Si tratta infatti dell’incendio di un veicolo ibrido a diesel avvenuto nel 2022, recentissimamente riesumato con la scusa di essere un incendio recente di un veicolo elettrico.

L’incendio è stato causato proprio dal motore a scoppio, peraltro.

Il motivo è sempre lo stesso, la creazione di un ricco filone di disinformazione che vuole i veicoli elettrici inclini agli incendi e meno sicuri dei veicoli a scoppio.

Ironicamente, tutti i video usati in simili bufale raffigurano o veicoli a scoppio oppure batterie manipolate ad arte, come in un video in cui una “batteria in fiamme” viene mostrata essere massacrata con coltelli e punteruoli richiedendo minuti di torture e manipolazioni per ottenere una fiamma.

