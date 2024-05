Myrta Merlino sostituita anche oggi a Pomeriggio 5 da Giuseppe Brindisi, mentre tanti italiani si chiedono perché non c’è ed è assente. Sui social, ma non solo, sta facendo discutere l’assenza di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La conduttrice non sarà presente nemmeno quest’oggi 3 maggio in puntata, sostituita da Giuseppe Brindisi. Già ieri la Merlino non era alla conduzione del suo programma pomeridiano di Canale 5, la motivazione è semplicemente dovuta alla volontà di sfruttare il ponte del primo maggio.

Chiariamoci su Myrta Merlino sostituita oggi a Pomeriggio 5 da Giuseppe Brindisi: perché non c’è ed è assente il 3 maggio

In passato ci siamo già imbattuti in imprecisioni varie sulla conduttrice, come riportato a suo tempo. Si tratta quindi di assenza per vacanza, nessun’altra motivazione è da ricondurre a tale assenza. Myrta Merlino non condurrà Pomeriggio Cinque neanche oggi 3 maggio, non è la prima volta che quest’anno la giornalista si assenta nella sua trasmissione.

Un comportamento che ovviamente sta destando un bel po’ di critiche sul web, con il giornalista Massimo Falcioni che con sarcasmo ha commentato questa vena vacanziera da parte di Myrta Merlino. Il giornalista ha fatto notare come l’empatia con il pubblico si costruisce con piccoli gesti e non di certo assentandosi per ponti e feste. Inoltre ha anche dichiarato che, pur non essendo un estimatore di Barbara D’Urso, quest’ultima non si assentava mai sul lavoro, da vera stakanovista.

Effettivamente la D’Urso aveva sicuramente un rapporto diverso con il pubblico, c’era un legame più familiare, mentre la Merlino è sempre sembrata troppo fredda e distaccata. Probabilmente Mediaset non ha fatto la scelta giusta quest’estate, provando a dare un tono differente a Pomeriggio Cinque, ma puntando su una conduttrice che forse non ha mai realmente sentito suo tale programma.

Non si avverte l’empatia necessaria per creare quel legame con il pubblico necessario poi per gli ascolti. Le varie assenze da parte di Myrta Merlino non fanno altro che creare ancor di più distacco. Per questo non è detto che sarà riconfermata al timone di Pomeriggio Cinque il prossimo anno.

Si vocifera come possa essere già sostituita e qui i nomi sono molteplici: Veronica Gentili, Federica Panicucci e Cesara Buonamici. Nelle ultime ore però si parla anche di Serena Bortone in rottura con i vertici Rai. Dunque, nessun licenziamento se vi state ponendo domande su Myrta Merlino sostituita oggi a Pomeriggio 5 da Giuseppe Brindisi, dopo aver risposto ai dubbi sul quesito “perché non c’è” ed è assente.

