Myrta Merlino arrestata a Parigi ed ascolti flop a Pomeriggio 5: malintesi infiniti oggi

Il doppio tormentone del giorno riguarda Myrta Merlino arrestata a Parigi ed ascolti flop a Pomeriggio 5. Attenzione all’ennesimo titolo acchiappaclick che sta prendendo piede sul web, rischiando come sempre di divulgare notizie assolutamente false. Questa volta al centro di questo giochetto utilizzato da molti blog è stata Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque e giornalista dall’ottimo curriculum.

Smentiamo le voci su Myrta Merlino arrestata a Parigi ed ascolti flop a Pomeriggio 5 oggi

Dunque, si dà continuità alla disinformazione di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il nome di Myrta Merlino è stato associato alla frase “arrestata a Parigi“. Chi si sofferma solo a questo titolo può pensare appunto che la neoconduttrice di Pomeriggio Cinque sia stata effettivamente coinvolta in un arresto a Parigi. In realtà, leggendo in modo più approfondito l’articolo, ecco che si parla di un’intervista rilasciata dalla giornalista di recente in cui racconta della madre che era una fervida attivista e che quando era incinta di lei fu arrestata a Parigi.

Un episodio che è realmente accaduto, ma che è stato riportato in maniera piuttosto fuorviante all’interno del titolo di tale articolo. In molti infatti hanno creduto proprio che Myrta Merlino fosse stata arresta a Parigi, condividendo poi la notizia sui social. Come sempre bisogna leggere attentamente ciò che si ha intenzione di condividere sul web, perché il rischio di diffondere notizie false è molto alto.

Intanto il debutto di Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, è stato piuttosto incoraggiante per Canale 5. Ascolti positivi per la giornalista di origini napoletane che è riuscita a conquistare il 21,37% di share, superando di gran lunga l’Estate in diretta in onda durante la stessa fascia oraria su Raiuno. In più il suo esordio è stato migliore di quello dell’anno scorso con ancora Barbara D’Urso alla guida del programma.

Un successo targato Pier Silvio Berlusconi, visto che ha deciso di scendere in campo in prima persona per cambiare alcuni programmi Mediaset che avevano preso una piega decisamente troppo trash. Al momento il pubblico ha ripagato tale decisione. In ogni caso, diamoci un taglio con Myrta Merlino arrestata a Parigi.

