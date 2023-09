Se la prendono con il marito di Myrta Merlino per ascolti di Pomeriggio 5: malintesi su Tardelli

In tanti se la stanno prendendo addirittua con il marito di Myrta Merlino, pensando sia Marco Tardelli. I due sono coppia fissa da oltre sei anni, come hanno dichiarato i diretti interessati in occasione di alcune interviste congiunte degli ultimi anni, ma ad oggi non vi sono ancora date ufficiali a proposito delle nozze. Nonostante entrambi abbiano espresso il desiderio di fare questo step, infatti, al contempo hanno dichiarato che questo sarà possibile solo dopo che i figli di entrambi si sistemeranno.

I soliti malintesi sul marito di Myrta Merlino e sugli ascolti di Pomeriggio 5: non è sposata con Tardelli

Tutto nasce dalla volontà di parte del pubblico che non vede di buon occhio la decisione dei vertici Mediaset, i quali hanno optato per il profilo della stessa Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. A farle posto sarà Barbara D’Urso, la quale se da un lato ha spesso e volentieri attirato la critica degli spettatori, a quanto pare vanta ancora una fetta di utenza molto legata al suo profilo. Tutti dettagli che rendono particolarmente curiosa ed interessante la prima puntata della nuova edizione della nota trasmissione.

In linea con quanto vi abbiamo riportato durante lo scorso fine settimana, tramite un altro articolo, c’è addirittura qualcuno che va oltre i messaggi anti marito di Myrta Merlino, nonostante la giornalista non sia sposata con Marco Tardelli. Stiamo parlando di coloro che alimentano malintesi sugli ascolti flop di Pomeriggio 5 con il nuovo corso. Gli stessi soggetti che ignorano un dettaglio non proprio irrilevante: essendo in programma la prima puntata solo oggi 4 settembre, è impossibile avere tra le mani i dati dello share allo stato attuale.

Insomma, lasciate in pace il marito di Myrta Merlino, a maggior ragione perché la conduttrice non è sposata con Marco Tardelli, tenendo conto che in queste ore non siano fisicamente disponibili i dati sugli ascolti di Pomeriggio 5.

