Tracce del finto regalo Esselunga con carta da 500 euro per Festa della mamma e spesa a casa

Ci stanno arrivando in queste ore le prime segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo un messaggio WhatsApp, tramite il quale viene menzionato il finto regalo Esselunga con carta prepagata da 500 euro in occasione della Festa della mamma. Si tratta di una forte insidia, che rischia di attirare l’attenzione soprattutto di coloro che sono soliti procedere con la spesa online e che, come sempre, prevede la consegna a casa. Pratica che si è diffusa in modo considerevole nel corso del primo lockdown per il Covid.

Come riconoscere il finto regalo Esselunga con carta da 500 euro per Festa della mamma: occhio alla spesa online con consegna a casa

Dunque, quella che sembra una grande occasione, rischia di farci passare un brutto fine settimana, visto che l’epilogo di questo percorso appare chiaro a tutti oggi come oggi. Ecco perché abbiamo deciso di affrontare la vicenda dopo aver ricevuto i primi riscontri in merito. Altamente probabile che il meccanismo ideato sia del tutto simile a quello pensato per la Festa della Mamma, poco meno di due mesi fa. Del resto, ne abbiamo parlato con un altro articolo pubblicato sul nostro sito ad inizio marzo.

Allo stato attuale, quali sono i segni distintivi che possono aiutarci a riconoscere il messaggio fraudolento su WhatsApp? Secondo le prime informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 4 maggio a proposito del fantomatico regalo Esselunga con carta da 500 euro per Festa della mamma, il meccanismo è lo stesso di sempre. Ci arriva un messaggio da un nostro contatto in chat, con relativo link che rimanda al concorso.

Il mittente è già “infettato”. Qualora dovessimo andare avanti, rispondendo alle domande del questionario ed inserendo i dati della nostra carta di credito per pagare un falso e piccolo contributo, saremo ufficialmente in pericolo. Non esiste alcun regalo Esselunga con carta da 500 euro per Festa della mamma, quindi massima attenzione se siamo soliti procedere con l’ordine della spesa online che prevede la consegna a casa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.