Regalo Esselunga per la Festa della donna con carta prepagata da 500 euro: truffa WhatsApp

Ci sono numerose segnalazioni, oggi, in merito ad una catena che circola su WhatsApp e che, a quanto pare, menzionano il fantomatico regalo Esselunga per la Festa della donna 2024. Per farvela breve, nel messaggio che sta girando non poco in Italia nel corso delle ultime ore si fa riferimento ad una finta carta prepagata da 500 euro, in teoria ottenibile in pochi step. Non è certo la prima volta che il brand in questione si ritrova al centro di questioni simili, come abbiamo avuto modo di riportarvi in passato sul nostro sito.

Stiamo alla larga dal finto regalo Esselunga per la Festa della donna con carta prepagata da 500 euro: il messaggio gira su WhatsApp

Fondamentalmente, la truffa del giorno assume contorni simili a quelle del passato. Già, perché lo scopo è quello di attirare l’attenzione degli utenti tramite un messaggio WhatsApp (le vittime, in automatico, inviano la medesima comunicazione a tutti i propri contatti senza saperlo), in modo da indirizzarli verso un sito esterno. A questo punto, la potenziale vittima viene sottoposta ad un semplice questionario, che dà appunto la sensazione di essersi guadagnati un premio.

Le cose non stanno così, in quanto non esiste alcun regalo Esselunga per la Festa della donna con carta prepagata da 500 euro. Abbiamo fatto un giro sul sito ufficiale della catena che opera in Italia e non c’è alcun riferimento alla promozione che viene tirata in ballo tramite questa truffa WhatsApp. Insomma, dobbiamo darci un taglio e capire una volta per tutte che messaggi simili non portano a nulla di buono.

Qualora doveste ricevere comunicazioni del genere su WhatsApp, avvisate il mittente che è probabilmente vittima di una truffa. Magari, prima che gli venga svuotato il conto. Dunque, mettiamo da parte ogni speranza relativa al falso regalo Esselunga per la Festa della donna con carta prepagata da 500 euro.

