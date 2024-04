Ci sono notizie, come il presunto “obbligo di vendere le auto precedenti al 2015” che non sono tecnicamente bufale o altro. Si tratta di clickbait, titoli “caricati” in modo da rendere cliccabile il contenuto.

Titoli spaventosi, ridimensionati da un articolo che però dovrai leggere per placarti, conquistando così un lettore. Un fenomeno antico come la stampa, più vecchio di Internet.

Giovannino Guareschi, nei sui anni come giornalista e scrittore assieme, l’ha vergato in un giocoso aneddoto nel quale un pezzo di colore sui bambini che aspettano la Befana veniva munito di un titolo che parlava di una “vecchia sgozzata il cui sangue scorre fumante”, suggerendo la semplice aggiunta di un sottotitolo coi bambini preoccupati per la presunta morte della Befana.

Un’abitudine esacerbati dai tempi del SEO, il bisogno di primeggiare nei motori di ricerca e tra i lettori

Tranquilli, nessuno vi obbliga a vendere le auto precedenti al 2015

Rassicuriamo tutti: nessuno vi obbliga a vendere auto precedenti al 2015.

Roma e Milano hanno in cantiere limitazioni nelle Zone a Traffico Limitato: nell’Area C a Milano sarà vietato l’ingresso ai veicoli Euro 3 e inferiori, a Roma Euro 2 e inferiori non possono circolare in Zona Verde.

E questo è quanto. Nessun “guaio”, nessuna rottamazione, quasi ci secca spoilerare ma è un duro lavoro e qualcuno deve farlo.

