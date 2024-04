Ulteriori indicazioni sul pagamento bollo auto 2024 ad ACI: occhio alle esenzioni

Spuntano altre indicazioni sul pagamento bollo auto 2024 ad ACI, con un occhio particolare alle esenzioni. Il pagamento del bollo auto usata può riservare delle sorprese non proprio gradite, per questo bisogna fare attenzione anche alle nuove regole entrate in vigore a partire dal 3 aprile 2024. Prima di inoltrarci in questo argomento un po’ intricato, bisogna capire quando generalmente bisogna pagare il bollo auto.

Analizziamo bene altre indicazioni sul pagamento bollo auto 2024 ad ACI: attenzione alle esenzioni

Altro tassello da aggiungere rispetto a quanto riportato giorni fa. Se si parla di un veicolo acquistato da una concessionaria come modello assolutamente nuovo, il bollo auto va pagato entro il mese dell’immatricolazione. Ci sono però delle eccezioni che riguardano due regioni in particolare, ossia Lombardia e Piemonte. Qui infatti il bollo auto, ma parliamo sempre di un veicolo nuovo di zecca, può essere pagato anche nel mese successivo all’immatricolazione.

Se invece si sta rinnovando il bollo di un’auto già di proprietà, qui si avrà tempo fino al mese successivo alla scadenza del vecchio bollo per essere in regola. Cosa accade invece per il bollo auto usata? In questo caso la legge evidenzia che chi è l’intestatario del veicolo deve pagare il bollo. Per sapere con certezza tale informazione ci si può affidare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell’ACI o l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) della Motorizzazione Civile.

Può capitare che il bollo auto usata dovrà essere pagato dall’intestatario del veicolo, anche se non è più proprietario. La situazione quindi non è così semplice, ci sono tante cose da considerare quando si acquista un’auto usata, in primis che tutti i pagamenti precedenti siano andati a buon fine. Se insomma si vende un’auto con bollo scaduto, chiaramente il problema sarà del venditore che si troverà nella bufera.

Secondo la legge tocca all’intestatario pagare il bollo auto usata, ma se ci sono debiti precedenti tutto diventa più complicato ed è per questo che il nuovo proprietario dovrà accertarsi che tutti i pagamenti siano in regola per evitare queste brutte sorprese. La cosa certa è che il pagamento del bollo auto usata dovrà essere effettuato dall’intestatario del veicolo.

Ora dovreste avere una migliore percezione delle Ulteriori sul pagamento bollo auto 2024 ad ACI, anche a proposito delle esenzioni.

