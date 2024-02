Sfruttano il pagamento bollo auto 2024 per truffare: iter con ACI per evitare brutte sorprese

Ci sono numerose segnalazioni, oggi 16 febbraio, in merito ad una potenziale truffa riguardante il pagamento bollo auto 2024. Nelle scorse settimane abbiamo già pubblicato un approfondimento sul nostro sito, nel tentativo di precisare che diverse categorie di automobilisti in realtà non sono esentate dall’addebito. Dunque, soprattutto sui social da tempo circolano informazioni non verificate grazie a coloro che sono sempre pronti a creare disinformazione sotto questo punto di vista.

Occhio a chi sfrutta il pagamento bollo auto per truffare: il percorso da seguire con ACI per evitare sorprese del genere

Andiamo con ordine, perché purtroppo aumentano i casi di chi intende sfruttare la questione relativa al pagamento bollo auto per truffare il prossimo. In pratica, nel caso in cui abbiate posto delle domande sui social, è possibile che qualcuno vi contatti in privato, fornendovi un link dove effettuare il pagamento. Il tutto, almeno in apparenza, a condizioni economiche vantaggiose. Il punto consiste nel fatto che, in realtà, queste persone stanno soltanto provando a prendersi gioco di voi.

Già, perché non è in questo modo che avviene il pagamento bollo auto 2024. Chi si muove come abbiamo appena descritto intende soltanto rubare i vostri dati sensibili, in particolare quelli della carta di credito per prosciugarla nel giro di poche ore. Insomma, si tratta di contesti nei quali è opportuno fidarsi solo dei canali che conoscete, a partire dall’agenzia nei pressi di casa vostra qualora doveste essere poco propensi a chiudere dei pagamenti online.

Insomma, l’iter che occorre seguire in circostanze simili prevede che il vostro punto di riferimento sia solo ed esclusivamente ACI per evitare brutte sorprese. All’interno del sito ufficiale, inserendo le vostre credenziali, potrete ottenere tutte le informazioni del caso non solo sulla quota da versare, ma anche sul pagamento bollo auto 2024 che potrete effettuare in pochi passi. Inutile dire che l’operazione, online, vi farà risparmiare molto tempo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.