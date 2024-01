Ci sono non pochi malintesi sul pagamento del bollo auto 2024 cancellato da ACI dopo il calcolo. Si parla su alcuni siti di addio al bollo auto, la tassa annuale che ogni proprietario di un veicolo a due o quattro ruote deve necessariamente pagare. Ebbene in questo 2024 ci sono novità per quanto concerne il pagamento del bollo auto, ma si sta facendo credere con alcuni titoli acchiappaclick come addirittura possa esserci un addio al bollo auto.

Chiariamoci sul pagamento del bollo auto 2024 cancellato da ACI dopo il calcolo

Di post acchiappaclick in questo periodo ce ne sono stati tanti, come si può osservare nel nostro archivio. Bisogna quindi fare attenzione a ciò che sta emergendo a riguardo in questi giorni sul web, perché il rischio poi di diffondere una notizia falsa è molto elevato. Si possono infatti leggere titoloni che parlano di addio al bollo auto, ma la verità è ben diversa ed è giusto spiegare cos’è stato varato con la nuova legge di bilancio.

Il pagamento annuale all’ACI, ovvero la tassa di proprietà del veicolo, non è assolutamente stato abolito, come insomma alcuni titoli acchiappaclick vogliano far credere, ma senza dubbio ci saranno delle agevolazioni interessanti per alcune categorie. Di solito questa tassa ha valore variabile, infatti il prezzo cambia a seconda della classe ambientale e la potenza del mezzo.

Per sapere il pagamento esatto basta recarsi sul sito dell’ACI. Questo è quanto accade comunemente, ma dal 2024 ci sono dei cambiamenti per alcune categorie. Infatti per tutti i mezzi considerati d’epoca, ovvero quelli immatricolati da meno di 30 anni ma che abbiano almeno 20 anni, qui il pagamento del bollo auto avviene al 50%, cifra insomma dimezzata rispetto al solito.

L’esenzione dal pagamento avviene per coloro che sono i destinatari della Legge 104, cioè i mezzi adibiti al trasporto dei disabili. Inoltre, le auto ibride e le elettriche non sono tenute al pagamento del bollo auto, in base alla regione di appartenenza, per un periodo che va dai 3 ai 5 anni. In questo caso si premia il loro contributo a salvaguardare l’ambiente.

In Sicilia è prevista poi la riduzione del 20% di tale tassa per chi è in regola con i pagamenti. Queste insomma sono le novità legate intorno al bollo auto, ma parlare di addio è sbagliato, tale tassa non è stata abolita. Insomma, erano doverose le precisazioni sul pagamento del bollo auto 2024 cancellato da ACI dopo il calcolo.

