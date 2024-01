Grosso malinteso su Maria De Filippi incinta oggi: da dove nasce l’ecquivoco

Bisogna trattare un enorme malinteso su Maria De Filippi incinta oggi, capendo da dove nasce l’ecquivoco. Sta circolando in queste ore sui social un articolo con un titolo piuttosto ambiguo che parla di Maria De Filippi incinta. In realtà è palese come sia impossibile una cosa di questo tipo, ma il modo in cui è stato strutturato il titolo di questo post, lascia pensare come la presentatrice Mediaset sia in dolce attesa.

Cosa sappiamo a proposito del malinteso su Maria De Filippi incinta oggi: capiamo da dove nasce l’ecquivoco

Come se non bastassero le fake news sulla presunta morta della conduttrice trattate in passato, ora abbiamo anche post acchiappaclick. Chiaramente è un titolo articolato in modo da poter attirare quanti più utenti possibili, creando un bel po’ di confusione, soprattutto se non lo si approfondisce. Risulta quindi evidente come non sia Maria De Filippi ad essere incinta, quanto piuttosto un personaggio che ha partecipato qualche anno fa alla sua storica trasmissione Uomini e Donne.

Per creare però hype, rendendo la notizia più appetibile, si è impostato il titolo su Maria De Filippi associandola alla parola “incinta”. Da qui viene suscitato l’interesse da parte del lettore, ma qualcuno meno attento potrebbe anche pensare che proprio la presentatrice Mediaset possa essere in dolce attesa. Invece la persona che aspetta un bimbo è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, uscita dal programma insieme al tronista Lorenzo Riccardi e si tratta di Claudia Dionigi.

In realtà la notizia è anche abbastanza vecchiotta, di qualche mese fa, ma è ritornata prepotentemente ad essere virale proprio per il titolo ingannevole. Capita insomma che post datati che circolano sul web diventino virali con il passare del tempo e questo è il caso quest’oggi di quest’articolo riguardante la trasmissione di Maria De Filippi. Si è creata un po’ di confusione per colpa del titolo, con qualcuno che ha pensato come la vedova di Maurizio Costanzo potesse essere addirittura incinta.

Meglio quindi chiarire come sia assolutamente una congettura falsa ed il tutto sia stato architettato per creare maggiore visibilità al post in questione. Non è la prima volta che sul web ci siano titoli ingannevoli che rischiano di dar vita a fake news. Analizzato meglio il malinteso su Maria De Filippi incinta oggi, dunque, in merito all’origine dell’ecquivoco.

