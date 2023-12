Maria De Filippi morta in un tragico incidente stradale: la bufala corre su YouTube

Ci sono numerose bufale che dobbiamo fronteggiare a fine 2023, come probabilmente avrete notato sul nostro sito qualora ci abbiate seguito negli ultimi giorni, visto che oggi 28 dicembre bisogna soffermarsi sui post che parlano di Maria De Filippi morta. Allo stato attuale, non ci sono ragioni per temere sulla salute della conduttrice tanto amata dal pubblico italiano, a maggior ragione se pensiamo che non si tratti certo della prima notizia falsa che la vede protagonista sui social in questi anni.

Smentiamo tutte le voci riguardanti Maria De Filippi morta oggi

Come se non bastassero la fake news che troviamo spesso e volentieri all’interno dei social sui principali volti che sono diventati famosi tramite “Uomini e donne“, come osservato di recente attraverso la smentita riguardante la scomparsa di Amalia, ora tocca fare i conti con l’ennesima bufala di questo 2023. Il presupposto dal quale partire è che un banale video pubblicato su YouTube non possa essere considerato fonte di una notizia così importante. A maggior ragione se, in giro sul web, non ne parli nessuno tra testate ad agenzie di stampa.

Se a questo aggiungiamo che i canali social della presentatrice Mediaset siano aggiornati regolarmente e senza alcun contenuto che in qualche modo possa far pensare al peggio, è chiaro che si giunge molto facilmente ad una conclusione oggi. Insomma, non c’è alcun motivo per ricondividere il video (creato con testo ingannevole e successione di foto) in cui si parla di Maria De Filippi morta.

Diamoci un taglio noi utenti in primis, in quanto spesso e volentieri bufale del genere trovano ossigeno e si alimentano grazie anche alla superficialità di chi alimenta contenuti del genere. Dal canto nostro, non possiamo far altro che smentire tutti i rumors del caso relativi a Maria De Filippi morta oggi in Italia. Lei è ancora ferma al suo posto su Canale 5.

