Uscite evitabili su Alex Zanardi oggi: come sta a nessun addio

Ci avete segnalato in massa un titolo davvero evitabile su Alex Zanardi oggi, al punto che in tanti si sono posti il quesito “come sta”, con tanto di addio. Diciamocelo chiaramente, evitando ulteriori prese in giro: chi ha ha diffuso questo pezzo ha provato in modo abbastanza palese di farci credere che fosse passato a miglior vita. Ovviamente non si tratta di una bufala, visto che leggendo poi l’articolo in questione viene a galla una verità per fortuna diversa, come spesso accade in questi casi.

Brutti titoli su Alex Zanardi oggi: come sta a nessun addio, dopo aver temuto che fosse morto

In sostanza, tocca tornare sull’argomento, dopo averlo trattato marginalmente in passato sul nostro sito. Come sta Alex Zanardi oggi? Occorre premettere che non ci siano riscontri ufficiali in merito, in quanto in questi anni la famiglia ha scelto la strada della privacy, sulla scia di quanto osservato a proposito di un altro fenomeno dei motori. Chiaro il riferimento a Michael Schumacher, sul quale ci sono state ugualmente tante speculazioni in questi anni.

In ogni caso, non abbiamo aggiornamenti coi quali possiamo pensare al peggio, o quantomeno ad un peggioramento del suo stato di salute. Tutto ruota attorno alla figura di Giuseppe Olivieri, che ha detto addio alla gestione del reparto Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Siena dopo tanto tempo. Questioni anagrafiche, visto che la svolta in questione è pervenuta per sopraggiunti limiti di età. Si tratta di una figura fondamentale, avendo seguito il pilota a lungo durante la sua degenza.

Come sta Alez Zanardi oggi? Le ultime uscite giornalistiche più concrete risalgono a fine 2023, quando venne riportato che lo sportivo fosse quantomeno in grado di muovere gli occhi, pur con qualche difficoltà, riconoscendo sua moglie e suo figlio. Detto questo, per rispetto nei confronti della sua famiglia sarebbe il caso di evitare titoli coi quali il lettore è portato per forza di cose a pensare al peggio in questo particolare momento storico.

