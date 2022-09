Come sta Alex Zanardi oggi: proviamo a fare chiarezza

In tanti si chiedono come sta Alex Zanardi oggi. Sui social girano troppe voci non confermate, come del resto succede da anni con un altro campione del mondo motori, vale a dire Schumacher. Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di tornare da voi con precisazioni d’obbligo, fondamentalmente sulla stessa lunghezza d’onda dell’aggiornamento portato alla vostra attenzione a fine 2021. Il punto è sempre lo stesso, visto che al cospetto della volontà di una famiglia nel mantenere elevati livelli di privacy su determinate storie, emerge la propensione ad inventare storie

Chiariamoci su come sta Alex Zanardi oggi

Insomma, come sta Alex Zanardi oggi? Gli ultimi riscontri, oltre a parlarci del ritorno del pilota a casa in occasione delle vacanze di Natale a fine 2021, ci hanno detto che il primo ciclo di terapie in una struttura specializzata sia andato nel migliore dei modi. Del resto, già in precedenza era stato annunciato da persone a lui vicine che fosse tornato a comunicare con la sua famiglia. Poco da aggiungere a queste premesse.

Sappiamo che in primavera era in programma il secondo ciclo della sua riabilitazione e voci non ufficiali affermano che anche in questo frangente le cose abbiano preso una piega positiva. Nessuno, neanche il medico che lo ha seguito da vicino, ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito. Forse, proprio per le linee guida avute dalla famiglia del paziente. Staremo a vedere se a stretto giro sarà possibile saperne di più.

Resta il fatto che chiedersi “come sta Alex Zanardi oggi” abbia poco senso. In assenza di una nota ufficiale da parte della sua famiglia, infatti, è impossibile sbilanciarsi sotto questo punto di vista. A prescindere dal fatto che in rete e sui social si possano trovare notizie positive o negative sul suo stato di salute. E allora privacy sia, salvo eventuali cambi di rotta.

