Andrea Giambruno licenziato da Mediaset e Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: doppia bufala

Stiamo facendo i conti con una doppia bufala “televisiva” oggi 2 settembre, considerando il fatto che da un lato si parla di Andrea Giambruno licenziato da Mediaset per una frase infelice pronunciata in diretta tv, mentre dall’altro sta prendendo piede l’indiscrezione secondo cui avrebbero già tolto Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. A conti fatti, entrambe le indiscrezioni risultano totalmente prive di fondamento, nonostante sui social si sia scatenata una bufera per ragioni differenti nelle ultime ore.

Zero riscontri su Andrea Giambruno licenziato da Mediaset e Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 oggi 2 settembre

A proposito di Myrta Merlino, non manca chi vorrebbe ancora Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5, dopo la scelta drastica di Pier Silvio Berlusconi. Come osservato in passato dopo la discussione con Paolo Brosio, infatti, ci sono tanti italiani che non approvano le sue uscite contro i NoVax. Vedere per credere alcuni commenti che sono stati rilasciati dagli utenti nella pagina Facebook della trasmissione.

A seguire, infatti, c’è una delle tante uscite poco carine nei confronti della stessa Myrta Merlino: “Dopo due anni di offese continue ai no vax nel suo insulso programma, con i suoi insulsi ospiti, speravo fosse stata silurata anche lei, invece no. A questo punto preferivo Barbara d’Urso”. Qualcuno parla addirittura di errori e gaffe della giornalista, ignorando però che la nuova edizione di Pomeriggio 5 prenderà il via solo nel corso della prossima settimana.

Al di là della bufala su Myrta Merlino allontanata da Pomeriggio 5 ancor prima di dare il via a questa nuova avventura, come accennato ad inizio articolo non ci sono riscontri in merito ai rumors che danno Andrea Giambruno licenziato da Mediaset. Tutto nasce da alcune frasi pronunciate dal diretto interessato in televisione, ritenute politicamente non corrette. Insurrezione soprattutto di coloro che sostengono Giorgia Meloni, visto il legame tra i due, ma stiamo parlando di aria fritta da quello che ci risulta.

