Ci segnalano i nostri contatti un video pubblicato su X che dovrebbe mostrare la creazione dei nuggets di pollo. Il video contiene un’informazione evidentemente falsa e sviata.

Il video è infatti estratto da una serie di video informativi sulla fabbricazione degli elastici di gomma.

Questo video sui nuggets di pollo in realtà mostra la fabbricazione di elastici

Non è la prima volta che video relativi ad altri genere di fabbricazione vengono applicati all’industria alimentare per alimentare ingiustificato allarme e creare viralità.

La bufala dei nuggets di pollo infatti segue quella del pink slime, la teoria per cui esistano macchinari in grado di trasformare gli scarti di ossa e collagene (se non cadaveri umani) in una pasta rosa shocking destinata poi a diventare il contenuto dei wurstel che in realtà è la “Tubby Custard”, ovvero la “tubbypappa” dei Teletubbies televisivi.

Altro esempio di simile mistificazione sono i video sui sampuru Giapponesi, riproduzioni in cera di alimenti usati come ornamento da vetrina che per il complotto diventano “cibi di cera venduti nei negozi” ad uso alimentare.

In questo caso chi ha ricondiviso inizialmente il video, che reca anche i loghi di TikTok, ha pubblicato solo la prima parte di un video in due tempi, quella dove la pagina How Things Work invita a indovinare la preparazione.

Salvo poi rivelare che si tratta della fabbricazione di elastici: la gomma viene lavorata fino a raggiungere un determinato spessore e poi tagliata su misura.

I presunti “Nuggets di pollo” sono pezzi di gomma da elastico non ancora tagliati.

