Uscita residui biglietti per finale di Europa League 2024: quando escono, sperano Atalanta e Roma

Approfondiamo il tema dell’uscita dei residui biglietti per finale di Europa League 2024, provando a capire quando escono, mentre sperano Atalanta e Roma. Sale l’attesa per scoprire chi disputerà la finale di Europa League, competizione europea che negli ultimi anni ha acquisito sempre più blasone anche grazie alla partecipazione di squadre di grande importanza a livello europeo.

Tema che, potenzialmente, riguarda Atalanta e Roma, dopo aver analizzato alcune informazioni relative allo scontro diretto del prossimo fine settimana in campionato. Sapremo questa sera chi tra Bayern Leverkusen, Roma, Atalanta e Olympique Marsiglia approderà alla finale di mercoledì 22 maggio alle ore 21:00 alla Dublin Arena, detta “Aviva Stadium”, di Dublino, in Irlanda. Già da tempo la UEFA ha messo a disposizione 36mila biglietti dei 48mila disponibili nella prima fase di vendita e con molta probabilità da domani sarà possibile acquistare gli altri restanti.

L’Europa League resta una competizione che attira ogni anno tantissimi tifosi di tutt’Europa e la speranza è che anche quest’anno potremo assistere ad una squadra italiana presente in finale, questa volta però con un risultato positivo. Senza dubbio l’ostacolo più complicato da affrontare ce l’ha la Roma, sconfitta già per due a zero all’andata all’Olimpico e andrà a sfidare i campioni di Germania nel loro stadio.

A Bergamo invece l’Atalanta accoglierà l’Olympique Marsiglia dopo l’uno ad uno dell’andata, senza dubbio gli uomini di Gasperini possono sperare di arrivare ad un’altra finale dopo quella della Coppa Italia. Per questo c’è grande trepidazione da parte dei tifosi per acquistare i biglietti della finale di Europa League del 22 maggio.

Possibile che, una volta scoperte le due finaliste, a partire dalla giornata di domani si potranno acquistare i biglietti della finale di Europa League che, nella prima fase di vendita, avevano tali prezzi: Biglietti riservati alle tifoserie da 40 euro, Categoria 3 da 65 euro, Categoria 2 da 100 euro, Categoria 1 da 150 euro e Diversamente abili da 40 euro. Per acquistarli basterà recarsi sul sito della UEFA nella sezione dedicata proprio alla finale dell’Europa League.

