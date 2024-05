In ritardo l’uscita dei biglietti di Atalanta-Roma: quando escono per il settore ospiti

Abbiamo segnalazioni in merito alla vendita dei biglietti di Atalanta-Roma, per quanto concerne la questione relativa al settore ospiti verso il big match in programma domenica 12 maggio nella cittadina lombarda. La partita diventa delicatissima, in quanto potrebbe trattarsi di un vero e proprio spareggio per la conquista di un posto alla prossima edizione della Champions League. In attesa di capire cosa faranno i nerazzurri contro il Marsiglia in Europa League, il crocevia diventa cruciale soprattutto per i ragazzi di De Rossi.

Cosa sappiamo sull’uscita dei biglietti di Atalanta-Roma: capiamo quando escono per il settore ospiti

Già, perché dopo la sconfitta maturata giovedì scorso, in casa contro il Bayer Leverkusen, il campionato salvo miracoli in terra tedesca diventa l’unico modo per disputare la massima competizione europea nella prossima stagione. Con tutto quello che ne consegue in termini di introiti. Discorso simile rispetto a quello fatto pochi giorni fa, a proposito dei biglietti per un’altra partita molto delicata, come quella tra Bologna e Juventus. Le truffe, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo.

Come si nota nello store del club di casa, i biglietti di Atalanta-Roma sono praticamente sold out già oggi per i settori destinati ai tifosi locali. Molto complesso il discorso riguardante chi sostiene Dybala e compagni. Già, perché se da un lato non abbiamo ancora la possibilità di procedere con l’ordine per lo strimizito settore ospiti del Gewiss Stadium (in attesa della chiusura dei lavori per la ristrutturazione dell’impianto), al contempo l’Atalanta ha già comunicato che i residenti nella regione Lazio non potranno accedere in altre aree dell’impianto.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali, ma è altamente probabile che i biglietti di Atalanta-Roma per il settore ospiti possano essere in vendita tra domani e martedì. Impossibile si vada oltre, in quanto i tifosi giallorossi dovranno organizzare una trasferta non semplicissima dal punto di vista logistico.

