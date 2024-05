Uscita dei biglietti di Bologna-Juventus: quando escono e gestione settore ospiti

Occorrono alcuni chiarimenti per tutti, a proposito della tanto attesa uscita dei biglietti di Bologna-Juventus, visto che diversi tifosi in queste ore si chiedono quando escono e, soprattutto, quale sarà la gestione del settore ospiti. Già, perché quando una big viene a giocare in città del genere, c’è sempre una grossa mobilitazione connessa non solo a chi gioca in casa. Insomma, cerchiamo di immaginare quali saranno gli scenari nei prossimi giorni, nel tentativo di non farvi andare incontro a spiacevoli sorprese.

Le ultime previsioni sull’uscita dei biglietti di Bologna-Juventus: capiamo quando escono e quale sarà la gestione del settore ospiti

Come abbiamo scritto non molto tempo fa a proposito del match tra Sassuolo ed Inter, con la partita in programma tra poco più di tre giorni e con prevendita scattata molto a ridosso della sfida di Reggio Emilia, occorre portare pazienza per evitare il rischio di andare incontro a truffe. Già, perché dietro una partita con probabile sold out, c’è sempre chi sul web prova ad approfittarsene, estorcendo denaro a chi prova semplicemente a coltivare la propria passione.

Scendendo in dettagli, la squadra di Thiago Motta scenderà in campo contro la Vecchia Signora durante il weekend del 19 maggio. Potrebbe essere l’appuntamento decisivo per capire se la squadra di casa riuscirà a conquistare una clamorosa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco perché tantissime persone vogliono essere presenti, senza dimenticare i numerosi sostenitori bianconeri che vivono nel capoluogo emiliano.

In attesa di scoprire data precisa ed orario della partita, possiamo prevedere che l’uscita dei biglietti di Bologna-Juventus avverrà nello scorcio iniziale della prossima settimana. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali su quando escono, ma le recenti mosse del club rossoblu vanno in questa direzione. Quanto alla gestione del settore ospiti, non sono previste particolari limitazioni, visto che i rapporti tra le due tifoserie sono tutto sommato buoni.

