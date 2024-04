Allerta per i biglietti di Sassuolo-Inter: uscita in ritardo per il settore ospiti

Occorre tenere gli occhi aperti anche sui biglietti di Sassuolo-Inter, visto che in giornata ci sono stati segnalati alcuni post pubblicati sui social, tramite i quali alcuni malintenzionati hanno provato ad attirare l’attenzione dei tifosi. Soprattutto coloro che sono propensi ad acquistare il ticket per il settore ospiti. Come sempre avviene in queste circostanza, occorre affidarsi solo ai canali ufficiali, in modo che si evitino situazioni sulla carta spiacevoli per chi vuole coltivare una semplice passione.

Tutto quello che dobbiamo sapere sulla vendita dei biglietti di Sassuolo-Inter

In un contesto simile, esattamente come riportato pochi giorni fa a proposito del match tra Inter e Lazio (l’ultimo incontro dei campioni d’Italia che hanno di recente conquistato il titolo sul campo nel derby contro il Milan), bisogna attendere comunicazioni ufficiali da parte del club che gioca in casa. Solo così, infatti, si avranno linee guida su prezzi e date per la vendita dei biglietti di Sassuolo-Inter, considerando lo standard al quale ci siamo abituati negli ultimi anni qui in Italia.

Non è un caso che, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo ci siano riscontri limitati sulla vendita per i biglietti di Sassuolo-Inter. In particolare, sul sito del club neroverde non ci sono eventi per i quali sia possibile procedere con l’ordine, motivo per il quale occorre soltanto aspettare notizie. Purtroppo, come spesso avviene in circostanze simili, abbiamo chi prova ad approfittare di ritardi come quello che si è venuto a creare di recente, nel tentativo di estorcere denaro ai tifosi.

Possibile che possa muoversi qualcosina già in questo fine settimana per i biglietti di Sassuolo-Inter, considerando anche che il match si disputerà a Reggio Emilia sabato prossimo. Un anticipo, dunque, che richiede al club neroverde di muoversi nelle giuste tempistiche per consentire ai tanti interisti interessati di organizzare la trasferta a Reggio Emilia.

