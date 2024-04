Propongono i biglietti di Inter-Lazio, ma ad oggi non sono ancora in uscita

Ci sono segnalazioni secondo cui alcuni utenti avrebbero messo in vendita i biglietti di Inter-Lazio, in vista dell’ultima partita stagionale dei probabili campioni d’Italia tra le mura amiche. Una partita che farà registrare sicuramente il sold out, se non altro perché in quell’occasione dovrebbe esserci la consegna della coppa a Lautaro Martinez e compagni, salvo crolli nelle prossime partite che al momento sono difficili da prevedere. Inevitabilmente, abbiamo chi vuole approfittare della situazione.

Alcuni aspetti da chiarire su uscita e vendita dei biglietti di Inter-Lazio in programma a maggio

In sostanza, se da un lato c’è ansia nel conoscere data ed orario della partita tra Inter e Torino, in programma tra circa dieci giorni come vi abbiamo riportato con il nostro articolo di ieri, bisogna fare grande attenzione alle possibili truffe per la vendita dei biglietti di Inter-Lazio. Già, perché se da un lato qualcuno potrebbe aver già messo in vendita il proprio abbonamento per recuperare parte della spesa sostenuta ad inizio stagione, al contempo non dobbiamo dimenticare altri concetti importanti per i tifosi interessati.

Come abbiamo avuto modo di constatare in mattinata con alcune ricerche, la società nerazzurra non ha ancora messo in vendita i biglietti di Inter-Lazio. Probabile che si voglia attendere lo sviluppo delle prossime partite, ma soprattutto che si facciano passi in avanti con l’organizzazione della tanto attesa festa scudetto, visto che tre anni fa quando la squadra di Conte si è laureata campione d’Italia erano in atto pesanti restrizioni Covid.

A prescindere da queste considerazioni, occorre distinguere il caso di chi intende cedervi il suo abbonamento, con una scelta legittima, rispetto a chi propone già oggi la vendita dei biglietti di Inter-Lazio. In questo caso, infatti, per i motivi che abbiamo riportato in precedenza siamo al cospetto di una truffa per forza di cose. Tenete gli occhi aperti e fidatevi solo dei canali ufficiali.

