Quando escono anticipi e posticipi di Serie A: le date di Inter-Torino, Juventus-Milan e Napoli-Roma

In tanti vogliono capire quando escono anticipi e posticipi di Serie A, in relazione alle date di Inter-Torino, Juventus-Milan e Napoli-Roma. Il campionato è ormai agli sgoccioli e se il discorso scudetto è ormai accantonato, basterà all’Inter conquistare tre punti per vincerlo matematicamente, ci sono ancora alcune partite che possono influire sui piazzamenti europei e sul discorso retrocessione.

Capiamo quando escono anticipi e posticipi di Serie A: riscontri sulle date di Inter-Torino, Juventus-Milan e Napoli-Roma

Come dicemmo a suo tempo per Empoli-Napoli, occorre pazienza in questi frangenti. C’è quindi grande interesse nello scoprire quando escono anticipi e posticipi di Serie A, in modo particolare per le date che riguarderanno Inter-Torino, Juventus-Milan e Napoli-Roma. Sono sicuramente i match più interessanti, tenendo conto come lunedì si sfideranno Milan ed Inter per un derby che potrebbe consacrare i nerazzurri campioni d’Italia.

Ciò significa che il match tra Inter-Torino potrebbe essere quello della grande festa, in realtà anche se i nerazzurri dovessero perdere contro i rossoneri, proprio contro la squadra piemontese avrebbero poi la possibilità di raggiungere la conquista matematica dello scudetto. I tifosi hanno fatto già segnare il sold out per tale match, anche se sale la curiosità nello scoprire quando escono anticipi e posticipi di Serie A per queste sfide così interessanti.

Il 19 aprile, quindi nella giornata di venerdì, si potrà stilare il calendario dalla 34esima alla 37esima giornata, quando saranno disponibili gli anticipi e posticipi di Serie A. Come di consueto, infatti, bisogna attendere il percorso delle italiane in Europa League, molto quindi dipenderà se riusciranno a superare il turno o meno.

Giovedì sera si saprà il futuro di queste squadre ancora coinvolte in Europa, ovviamente c’è la speranza che il calcio italiano possa continuare ad andare avanti in Europa League e Conference League. In base a tali risultati sarà poi possibile conoscere le date dei match più attesi della 34esima giornata, ossia di Inter-Torino, Juventus-Milan e Napoli-Roma.

La Lega, solitamente, il pomeriggio dopo le partite di Europa League stila il calendario di queste giornate di Serie A. Ciò significa che venerdì 19 aprile si potranno conoscere gli anticipi e posticipi delle giornate da 34 a 37. Almeno ora sappiamo quando escono anticipi e posticipi di Serie A, con inevitabile riferimento soprattutto alle date di Inter-Torino, Juventus-Milan e Napoli-Roma.

