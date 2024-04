Anticipano l’uscita dei biglietti di Empoli-Napoli: occhio alle insidie e a quando escono

Alcuni utenti stanno evidentemente anticipando l’uscita dei biglietti di Empoli-Napoli, alla luce di quanto raccolto oggi 7 aprile sui social qui in Italia. Dunque, i tifosi dovranno prestare molta attenzione a breve termine alle insidie e a quando escono. Come sempre avviene in questi casi, si sfrutta l’onda emotiva dei tifosi per mettere in piedi delle vere e proprie truffe, in linea con quanto avvenuto in passato soprattutto su Facebook, all’interno dei gruppi in cui si vendono e comprano ticket per i match di Serie A.

Non è stata ancora comunicata l’uscita dei biglietti di Empoli-Napoli: massima attenzione alle insidie e a quando escono

Dunque, viviamo un momento in cui non mancano certo le bufale in circolazione, mediante le app di messaggistica, come osservato pochi giorni fa a proposito del finto SMS Netflix, fino ad arrivare alla minaccia che ci è stata segnalata nella giornata di oggi. Su quali basi parliamo senza margine di dubbio di truffe in questi minuti? Impossibile, al momento della pubblicazione del nostro articolo, anticipare l’uscita dei biglietti di Empoli-Napoli, se non altro perché il club toscano non si è ancora mosso sotto questo punto di vista.

Per rendersene conto, è sufficiente visitare la pagina web in cui vengono venduti i ticket per le partite in casa della squadra di Nicola. Allo stato attuale, non ci sono eventi per i quali risulti possibile procedere ad acquisti. Ecco perché bisogna tenere alta la soglia di attenzione per le insidie appena menzionate, provando al contempo a capire quando escono i biglietti di Empoli-Napoli.

Come accennato in precedenza, non abbiamo al momento indicazioni precise per la partita in programma sabato 20 aprile, ma è probabile che a metà settimana, dieci giorni prima della partita, possa esserci l’uscita dei biglietti di Empoli-Napoli. Forse l’ultima chiamata per i campioni d’Italia affinché si possa conquistare un posto in Europa.

