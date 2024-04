Circola l’SMS sull’abbonamento Netflix: nessun annuncio sul vostro account

Sta girando un nuovo SMS sull’abbonamento Netflix, ma a quanto pare l’annuncio sul vostro account non è autentico. Bisogna fare molta attenzione, in questi giorni, ad un falso SMS inviato da Netflix che sta raggiungendo diversi utenti e che si tratta dell’ennesima truffa diffusa tramite questo metodo purtroppo piuttosto efficace. Non è di certo la prima volta che sul proprio smartphone giungono SMS provenienti da banche, posta o altro, ma che al loro interno nascondono un link malevolo pronto a colpire il malcapitato che ci casca.

Ignoriamo l’SMS sull’abbonamento Netflix: zero annunci sul vostro account

Stavolta, dunque, non si parla della serie su Rocco Siffredi, al contrario del nostro ultimo pezzo. La strategia di questa nuova truffa che si avvale di un falso SMS proveniente da Netflix è quindi sempre la stessa, con questo messaggio contenente un link che non fa altro che ingannare l’utente. Qui c’è un maggiore rischio di cascarci perché si parla del profilo Netflix bloccato. in quanto l’ultimo pagamento dell’abbonamento non è andato a buon fine.

Ovviamente si invita l’utente a cliccare sul link in questione per riattivare l’abbonamento, inserendo i propri dati, anche quelli relativi al proprio conto bancario. Proprio in questo modo si attiva la truffa, con la possibilità da parte dei truffatori di avere accesso rapidamente ai dati personali dei malcapitati e chiaramente sottrarre denaro a loro insaputa. Chi è meno attento e soprattutto si ritrova con un abbonamento Netflix, può essere attratto da questa trappola del falso SMS inviato da Netflix.

Come però più volte detto non bisogna mai prendere in considerazione questi messaggi che non sono così sicuri, dove insomma c’è il sospetto che la fonte sia assolutamente falsa. Di solito Netflix non invia SMS per evidenziare un’anomalia sul proprio abbonamento, come evidenziato dalla Polizia Postale. Insomma gli SMS devono sempre insospettire, soprattutto se al loro interno viene chiesto di cliccare un link dove inserire i propri dati personali.

Se quindi vi ritrovate con un SMS inviato da Netflix contenente un link, è chiaro come si stia trattando della nuova truffa che sta circolando sui vari smartphone. Il consiglio è di eliminare subito il messaggio e quindi di non cliccare mai sul link in questione. Insomma, mettiamo da parte l’SMS sull’abbonamento Netflix, in merito al presunto annuncio sul vostro account.

