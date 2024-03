Verdetto su Tommaso Tano e sulla reale esistenza del fratello di Rocco Siffredi insieme a Lucia

Si continuerà ancora a lungo a parlare di Tommaso Tano, personaggio più che centrale in Supersex, la serie Netflix su Rocco Siffredi che sta facendo registrare numeri impressionanti e che, a conti fatti, rischia di essere tra quelle più viste di tutto il 2024. In particolare, dopo i chiarimenti della scorsa settimana frutto di un’intervista rilasciata dallo stesso attore diventato icona nel mondo hard, in questi giorni sono trapelati ulteriori approfondimenti. Anche a proposito della fantomatica cognata chiamata Lucia.

Nuove indicazioni su Tommaso Tano e sulla reale esistenza sia del fratello di Rocco Siffredi, sia della cognata Lucia

Prende forza, più in particolare, la convinzione che Tommaso Tano e sua moglie Lucia rappresentino quella percentuale minima di pura finzione che è stata inserita in Supersex, con il chiaro intento di rendere più appetibile l’intera storia dell’attore. Vero che Rocco Siffredi si sia trasferito da ragazzo a Parigi, cercando fortuna insieme al fratello, come è vero che da anni i rapporti tra gli stessi fratelli si siano raffreddati. Del resto, ne ha parlato lui stesso in diverse interviste.

Resta il fatto che anche le più recenti ricerche non abbiano in alcun modo fatto emergere la figura di Tommaso Tano nella realtà. Così come non esiste alcuna cognata chiamata Lucia. Di sicuro c’è stato qualche dissapore, nella realtà, quantomeno con uno dei due fratelli che vive a Parigi, ma siamo ben lontani dalla storia che ci viene raccontata nelle puntate della storia Netflix.

Ne ha parlato di recente anche una fonte come Il Post, secondo cui Tommaso Tano e Lucia siano appunto personaggi immaginari, pensati sì per rendere tutta la vicenda più appetibile per il pubblico di Netflix, ma anche per richiamare in modo generico diverse persone che hanno condizionato un giovane Rocco Siffredi. Insomma, possibile che abbia incrociato personaggi simili, ma non nelle vesti di fratello e cognata.

