Rocco Siffredi chiarisce finalmente su suo fratello Tommaso Tano dopo la serie Netflix

Il tormentone del momento potrebbe essere arrivato ad una svolta, per tutti coloro che si sono appassionati alla serie Netflix su Rocco Siffredi ed alla pesantezza di un personaggio come Tommaso Tano, ufficiosamente suo fratello. In realtà, tutte gli approfondimenti di questi anni sulla vita dell’attore non hanno mai fatto emergere la figura in questione, al punto da chiedersi se fosse proprio Tommaso la parte di finzione dell’intera storia. In sostanza, con il trascorrere del tempo non è mai venuto a galla un fratello chiamato come il personaggio nel film.

Rocco Siffredi parla in modo esplicito di suo fratello Tommaso Tano dopo la serie Netflix “Supersex”

Differenza sostanziale con Claudio Tano, altro fratello di Rocco Siffredi, morto realmente in modo prematuro per le conseguenze di una botta al capo presa da bambino a causa di alcuni rom. Quartiere difficile quello in cui è cresciuto il pornodivo in quel di Ortona, nel quale spicca proprio Tommaso Tano all’interno della serie Netflix chiamata “Supersex”. L’uomo si sarebbe trasferito a Parigi e Rocco lo avrebbe raggiunto effettivamente negli anni ’80, stando almeno a quello che emerge nelle prime puntate del racconto.

Tuttavia, come riportato la scorsa settimana, non c’è traccia nella realtà di Tommaso Tano. Anche il fratello che si è trasferito a Parigi, infatti, si chiama in modo diverso. Da qui le ipotesi che l’uomo possa essere stato “romanzato“, con il chiaro intento di rendere più intensa la storia raccontata nella serie del momento. La sensazione è diventata quasi certezza con il trascorrere di marzo, ma una recente intervista ha cambiato le carte in tavola.

Rocco Siffredi, parlando in questi giorni con Adnkronos, ha detto chiaramente di non parlare con suo fratello Tommaso Tano da circa dieci anni. Resta da capire se la sua sia solo la voglia di continuare a chiamare l’uomo come nella serie Netflix, pur avendo un nome differente, oppure se questo personaggio abbia effettivamente avuto un impatto forte nella sua vita come si percepisce in Supersex. Resta il fatto che lo abbia menzionato esplicitamente alla nota testata.

