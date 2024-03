Enorme confusione su Tommaso Tano, fratello di Rocco Siffredi in Supersex: ulteriori riscontri

Una delle serie Netflix più chiacchierate del momento è senza ombra di dubbio Supersex, che ci racconta la vita di Rocco Siffredi e che, a conti fatti, dà ampio spazio a Tommaso Tano, presunto fratello del noto attore. Ora, quel “presunto” fa tutta la differenza del mondo, a maggior ragione se pensiamo che dopo i nostri primi chiarimenti a tema sull’argomento (ne abbiamo parlato lo scorso fine settimana), abbiamo notato che in tanti stanno facendo tanta confusione sui social.

Si fa tanta confusione su Tommaso Tano, fratello di Rocco Siffredi in Supersex: nuovi riscontri da esaminare

La premessa dalla quale partire è che tantissimi utenti stiano facendo eccessiva confusione su Tommaso Tano, fratello di Rocco Siffredi in Supersex. Secondo alcuni post che ci sono stati segnalati, infatti, abbiamo addirittura chi confonde Tommaso con Claudio. Quest’ultimo è esistito realmente e, come emerge nel corso della prima puntata della serie, è purtroppo venuto a mancare in giovanissima età. Fatale un attacco epilettico, conseguenza anche di una botta ricevuta alla testa da bambino, secondo la testimonianza resa pubblica dallo stesso Rocco Siffredi anni.

La figura di Tommaso Tano è centrale in Supersex, ma la sensazione che si tratti di un personaggio immaginario, creato per generare più interesse alla serie, sta lasciando spazio alle certezze. In Supersex, Tommaso va a vivere a Parigi ed ospita Rocco Siffredi per un po’ di tempo, a partire dal 1984. Il viaggio è reale e, in realtà, l’attore va a trovare Edoardo Bergis. Ad oggi, non è chiaro se ci sia un legame di sangue tra i due.

Va aggiunto, poi, che altri due fratelli di Rocco Siffredi siano volati a Parigi. Stiamo parlando di Giorgio e Armando, con cui sono rimasti in piedi i rapporti. Insomma, tutta la storia di Tommaso Tano potrebbe rientrare nella finzione della serie Netflix Supersex, così come la figura di sua moglie Lucia. Indiscutibile che il viaggio in Francia sia stato comunque decisivo per la crescita (umana e professionale) del giovane Rocco.

