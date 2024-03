Chiarimenti su Tommaso Tano, fratello di Rocco Siffredi nella serie Netflix

Tra le tante figure di Supersex, la serie Netfilix che ci racconta la vita privata di Rocco Siffredi, c’è quella controversa di Tommaso Tano, che a conti fatti ci rimanda al fratello della star del porno. Dopo tante notizie mai confermate dal punto di vista professionale, come quelle relative ad Arisa secondo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione sul nostro sito, quella odierna richiede quantomeno un chiarimento. Come sempre avviene in circostanze simili, non tutto il racconto rispecchia al 100% la realtà.

Occorrono precisazioni su Tommaso Tano, fratello di Rocco Siffredi nella serie Netflix

Sono necessarie alcune precisazioni, in sostanza, su Tommaso Tano, fratello di Rocco Siffredi nella serie Netflix. Già, perché scavando nei riscontri ufficiali e nelle interviste rilasciate dall’attore, emerge che questa sorta di documentario riprenda in modo quasi del tutto fedele la sua vita. Tuttavia, è lecito tenere a mente che, a suo dire, la serie che sta facendo registrare un discreto successo qui in Italia rispecchi al 98% quello che gli è effettivamente capitato.

Nello specifico, il 2% mancante pare riguardi proprio la figura di Tommaso Tano. Solo approfondendo bene tutta la storia, si scopre ad esempio che il fratello trasferitosi a Parigi, visitato proprio da Rocco Siffredi più di 40 anni fa, si chiamasse in realtà Edoardo Bergis. Detto questo, non è dato sapere se le pesanti vicende che hanno segnato il personaggio di Tommaso nella serie siano quelle capitate effettivamente ad Edoardo nella vita reale.

Insomma, su questo punto è lecito tenere dei dubbi, al punto che lo stesso Rocco Siffredi ha lasciato intendere che la figura di Tommaso Tano sia stata romanzata. Verità parziali, o storia inventata. Al momento non si hanno elementi per potersi sbilanciare sotto questo punto di vista. Sarà lo stesso attore, probabilmente, a dirci qualcosa di più sul fratello a stretto giro.

