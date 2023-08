Arisa su Instagram senza veli cerca marito: riecco il film con Rocco Siffredi e relativa bufala

Arisa su Instagram torna a far parlare di sé. Un post della cantante sui social sta suscitando un bel po’ di scalpore, con molti utenti che hanno riesumato la bufala sul film con Rocco Siffredi. Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una ragazza senza peli sulla lingua, ma soprattutto ha riscoperto la bellezza del suo corpo ed ama mostrarlo sui social. A tal proposito, nella giornata odierna, ha voluto postare sul suo profilo Instagram un’immagine di lei completamente nuda. Una foto artistica, non volgare che ha creato qualche commento negativo.

Arisa su Instagram nuda cerca marito: torna attuale la bufala sul film con Rocco Siffredi

Altra bufera su Arisa dunque, come quella del mese scorso, anche se oggi si sfocia nel campo delle fake news. La didascalia utilizzata da Arisa per quest’immagine è alquanto ironica, si è messa in “vetrina”, alla ricerca di un uomo che non superi i 45 anni, che ami l’organo genitale femminile, ovviamente il suo, ma soprattutto che possa amarla così com’è, aiutandola a vivere una vita piena, felice e soddisfacente.

Il post è quindi assolutamente reale, non è un fake, ma risulta essere sempre una bufala la notizia di lei pronta a girare un film hard con Rocco Siffredi. Questa foto ha infatti fatto riemergere questa fake news che ricorderete ha fatto parlare di sé per un po’di tempo qualche mese fa. Arisa non girerà un film porno con Rocco Siffredi, ma ha capito semplicemente di poter amare il suo corpo in tutte le sue forme e non rinnegarlo come invece faceva qualche tempo fa.

Sentirsi bella è un passo importante per ogni donna, Arisa ora non ha più vergogna del suo corpo ed ama posare senza veli, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Ora cerca un fidanzato ed ha usato un modo alquanto particolare per farlo, ma è arrivata subito al dunque, dividendo ovviamente l’opinione pubblica. Purtroppo questo post ha creato qualche commento di cattivo gusto, ma si sa come gli haters amino situazioni di questo genere per colpire. Bisogna comunque lodare l’autoironia di Arisa a detta dei suoi sostenitori. Insomma, si parlerà a lungo di Arisa su Instagram e del suo annuncio di oggi.

