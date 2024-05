Speriamo non diffondano il video dell’incidente al Fly Emotion dalla Zipline di Bema

C’è la speranza che non diffondano il video dell’incidente al Fly Emotion dalla Zipline di Bema, costato la vita ad una donna. Purtroppo è morta la donna precipitata dall’impianto sportivo Fly Emotion di Bema nella giornata di ieri. Il corpo della quarantunenne di origini marocchine è stato rinvenuto nel bosco in prossimità della zipline di Bema, in Valtellina, dove è precipitato da un’altezza di 40 metri.

Auspichiamo l’eventuale corretta gestione del video dell’incidente al Fly Emotion dalla Zipline di Bema

La speranza è che tutto venga gestito diversamente, rispetto a quanto riportato a suo tempo sulla funivia del Mottarone. L’incidente è infatti avvenuto proprio in prossimità della stazione di arrivo, ma chiaramente l’altezza è stata tale da non lasciare scampo alla donna. Le indagini sono affidate al Sagf della Guardia di Finanza, si sta cercando di capire la dinamica dell’incidente.

A quanto pare infatti la donna sarebbe scivolata fuori dall’imbragatura e questo può essere accaduto o per una rottura delle cinghie o per un errore all’aggancio alla partenza. L’impianto sportivo Fly Emotion è l’unico in Italia che permette di percorrere due tratte differenti, andata e ritorno, con una imbracatura e un carrello che scorre lungo una fune d’acciaio, si vola fra Bema e Albaredo per San Marco, un percorso di circa un chilometro a 230 metri d’altezza.

Non era mai capitato, dall’inaugurazione del 2011, che ci fosse un incidente di questo tipo, il tutto è svolto in massima sicurezza, come dichiarato immediatamente dall’ amministratore delegato della società Fly Emotion di Bema. Un grave incidente che a quanto pare è stato ripreso dalle telecamere di uno smartphone. Si vocifera dell’esistenza del video di quest’incidente che è stato girato dai nipoti della vittima.

Il rischio di rivere quanto accaduto con il terribile incidente della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, con il video che circolò sul web diventando molto virale, è molto alto. La speranza è che non sia così, che non finisca insomma nelle mani sbagliate e possa circolare poi sui social. Una tragedia di questo tipo necessita massima riservatezza, evitando insomma la spettacolarizzazione di un incidente mortale.

Se esiste un video finirà sicuramente nelle mani degli inquirenti ed aiuterà a capire meglio la dinamica di quanto accaduto al Fly Emotion dalla Zipline di Bema. Insomma, se per un motivo o per un altro dovesse arrivare tra le vostre mani, fate “buone uso” del video dell’incidente al Fly Emotion dalla Zipline di Bema.

