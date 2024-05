Costanti problemi PostePay ed app BancoPosta oggi con Errore 504: non funziona il login

Ci avete inviato numerose segnalazioni a proposito di problemi PostePay oggi, visto che da un’oretta circa non funziona neanche il login all’app BancoPosta, in riferimento al solito Errore 504. Per questa ragione, abbiamo provato ad effettuare la medesima operazione, disponendo nel team di una carta di credito appartenente al suddetto circuito. Ebbene sì, questo martedì sembra esserci un’anomalia, anche se almeno a noi è apparso a momenti alterni. Insomma, i server funzionano a singhiozzo, ma di sicuro qualcosa di strano c’è.

Vengono a galla problemi PostePay ed app BancoPosta oggi con Errore 504: anche oggi non funziona il login

Una storia che ricorda molto quella che vi abbiamo raccontato in passato, quando ci siamo ritrovati al cospetto di una situazione simile con queste piattaforme. In particolare, sono registrati problemi PostePay ed app BancoPosta oggi con Errore 504 proprio nel momento in cui si tenta l’accesso.

Effettuando numerosi tentativi, potreste essere in grado di entrare, ma dopo pochi istanti vedrete che verranno a galla anomalie provando a recarvi in specifiche sezioni del sito o della suddetta applicazione. A coloro pronti a garantire che oggi non funziona il login, Poste Italiane risponde così sui social in termini di assistenza:

“Ciao, per soddisfare la tua esigenza ti invitiamo a scoprire l’Assistente digitale di Poste Italiane. Può darti informazioni e assistenza in merito alla tua richiesta. E’ sempre disponibile ed è molto curioso di conoscerti, lo trovi in basso a destra cliccando qui https://www.poste.it/chatta-con-noi.html. In alternativa, se hai necessità di ricevere supporto, sui nostri servizi, da un nostro operatore, puoi compilare il modulo online su https://www.poste.it/assistenza.html”.

Dunque, se avete notato problemi PostePay ed app BancoPosta oggi con Errore 504, al punto che non funziona il login da martedì mattina, non siete soli. Tuttavia, al momento è impossibile prevedere quando verranno messi da parte i malfunzionamenti vari di queste ore.

