Persistono problemi PostePay ed app BancoPosta con errore 504 durante il login: replica oggi

Abbiamo effettuato dei tentativi anche noi dopo aver ricevuto delle segnalazioni ed effettivamente, oggi 4 gennaio, possiamo dire che persistono problemi PostePay ed app BancoPosta con errore 504 durante il login. Vicenda che ricorda almeno in parte quella che vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro articolo, anche se in quel frangente la situazione è rientrata tutto sommato in tempi accettabili. In questo caso, invece, pare che il disservizio si stia trascinando tra alti e bassi da un paio di giorni.

Primi riscontri ufficiali sui problemi PostePay ed app BancoPosta con errore 504 durante il login oggi 4 gennaio

Quali sono le indicazioni che arrivano dai problemi PostePay ed app BancoPosta con errore 504 durante il login, secondo quanto raccolto oggi 4 gennaio? I commenti nei quali ci siamo imbattuti confermano al 100% quanto abbiamo avuto modo di constatare tramite esperienza diretta, anche se a momenti alterni: “Scusate ma ancora non si riesce ad accedere all’app postapay. Devo effettuare dei pagamenti online e con ol disservizio non posso effettuarli. Quando avete intenzione di darci delle risposte?“.

In sostanza, allo stato attuale non abbiamo soluzioni da fornirvi o fornite da Poste Italiane a proposito dei problemi PostePay ed app BancoPosta con errore 504 durante il login. Vedere per credere il fatto che pochi minuti fa sia arrivato un feedback ufficiale relativo solo alla questione assistenza: “Per ricevere supporto sui nostri servizi da un nostro operatore, puoi compilare il modulo online. In alternativa puoi chiamare il numero dedicato all’assistenza 06 45263322 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00“.

Non resta altro da fare che attendere un intervento definitivo ed efficace dell’assistenza, per metterci alle spalle una volta per tutte problemi PostePay ed app BancoPosta con errore 504 durante il login oggi 4 gennaio. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere ulteriori notizie per coloro ai quali non funziona nulla in queste ore.

