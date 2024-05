Ancora non funziona l’area riservata NoiPA e accedi al cedolino o CUD oggi: quando torna

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni, in queste ore, da parte di utenti secondo cui non funziona l’area riservata NoiPA, con tutto quello che ne consegue per chi sta provando ad effettuare il login selezionando il tasto “accedi”. In sostanza, diventa impossibile consultare non solo l’area pagamenti oggi 5 maggio, ma anche il proprio cedolino o peggio ancora il CUD. Questione delicata, se pensiamo al particolare momento dell’anno che stiamo vivendo, con dichiarazione dei redditi ormai alle porte.

Per l’ennesima volta non funziona l’area riservata NoiPA e accedi al cedolino o CUD oggi: capiamo insieme quando torna online

In un contesto di questo tipo, diventa importante raccogliere tutte le informazioni disponibili. Ufficiali e, se vogliamo, ufficiose, grazie alle testimonianze di chi ha avuto di recente un contatto diretto con l’assistenza. Del resto, è sufficiente dare uno sguardo al nostro archivio per rendersi conto che i problemi con l’area riservata NoiPA non siano certo isolati. Qui di seguito, ad esempio, troverete il commento di un utente che esprime in modo chiaro la situazione che si è venuta a creare:

“Ho necessità di scaricare la CU per la dichiarazione dei redditi, ma sia il sito che l’app risultano indisponibili. Tra l’altro sull’app mi dice che il servizio sarà riattivato lunedì 8 maggio, peccato però che il prossimo lunedì di maggio sarà nel 2028“.

Al di là della frustrazione che appare evidente nel messaggio appena riportato, è importante focalizzarsi su altri concetti che in queste ore possono fare la differenza per gli utenti. In particolare, la prossima settimana dovrebbe tornare tutto disponibile, sperando possa esserci una svolta positiva già nella giornata di lunedì. Al contempo, non dobbiamo dimenticare che, purtroppo, in passato spesso e volentieri timeline di questo tipo non siano state rispettate.

Staremo a vedere se i problemi per i quali oggi non funziona l’area riservata NoiPA verranno gestiti in modo tempestivo, con un chiaro riferimento alla funzione accedi al cedolino o CUD.

