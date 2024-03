Ora è ufficiale che il login NoiPA non funziona: nota su area riservata e pagamenti arretrati

Adesso è ufficiale che il login NoiPA non funziona, essendo arrivata una comunicazione ufficiale su area riservata e pagamenti arretrati con malfunzionamento in corso. Sostanzialmente, le sensazioni dei giorni scorsi purtroppo non ci rimandano a segnalazioni sporadiche da parte del personale scolastico che, da un po’ di tempo a questa parte, fatica ad ottenere informazioni sul proprio profilo. Attraverso un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio di mercoledì, abbiamo qualche delucidazione in più.

Annunciato che il login NoiPA non funziona: nota social su area riservata e pagamenti arretrati

Sostanzialmente, il comunicato che segue dà continuità a quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo. Il vero problema consiste nel fatto che il comunicato con cui si confermano i problemi connessi al login NoiPA ed al fatto che l’area riservata non funziona, al momento non fornisce riferimenti temporali in merito al ripristino del servizio. Dunque, situazione in costante aggiornamento, sperando che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

In particolare, la nota riporta che per interventi tecnici urgenti sul sistema NoiPA e al fine di consentire l’accesso agli operatori per gli interventi sulle posizioni di stipendio in vista delle prossime emissioni, per il momento non è consentito l’accesso al servizio “Consultazione pagamenti“. A questo si aggiungono i problemi con il login NoiPA tramite applicazione ufficiale, oltre all’area personale da dispositivi mobile.

Lo staff, al contempo, fa sapere che ci sarà opportuna comunicazione di riapertura della completa funzionalità del portale al termine degli interventi in corso. Come accennato in precedenza, zero riscontri sui tempi. Dunque, adesso sappiamo che il login NoiPA non funziona, con nota su area riservata e pagamenti arretrati, mentre per capire quando tornerà tutto disponibile, dovremo attendere per forza di cose annunci ufficiali, o in alternativa fare dei tentativi di accesso con cadenza periodica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.