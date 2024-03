Tra cedolino NoiPA, login area riservata che non funziona e pagamento arretrati oggi 12 marzo

Emerge oggi un altro aggiornamento, dopo quello dei giorni scorsi che abbiamo portato alla vostra attenzione, tra cedolino NoiPA, login area riservata che non funziona e pagamento arretrati, secondo quanto raccolto oggi 12 marzo. La piattaforma, purtroppo, da tempo presenta periodici malfunzionamenti che mettono in discussione la consultazione delle sue principali aree. In un contesto simile, dunque, diventa molto complicato stare sempre sul pezzo per monitorare la propria situazione a scuola.

Cosa sappiamo su cedolino NoiPA, login area riservata che non funziona e pagamento arretrati oggi 12 marzo

Quali sono le informazioni emerse al momento per quanto concerne cedolino NoiPA, login area riservata che non funziona e pagamento arretrati? Inutile dire che sia necessario partire da quest’ultimo punto, essendo il più delicato per tante famiglie in Italia che attendono un segnale. A maggior ragione, se pensiamo alle difficoltà riscontrate con la consultazione dei pagamenti quando si riesce a portare a termine correttamente il login.

Sugli arretrati NoiPA, al momento l’unico riferimento temporale ci rimanda al periodo compreso tra il 18 e il 20 marzo 2024, con un chiaro riferimento al messaggio Inps con ed alla circolare 15 del 2024. Tuttavia, alcuni addetti ai lavori hanno evidenziato che una significativa percentuale di famiglie avrà la possibilità di ricevere l’accredito solo in un secondo momento. A tal proposito, si vocifera che l’accredito verrà rimandato alla fine del mese di marzo. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più sotto questo punto di vista per il personale docente che attende segnali.

Detto questo, in merito a cedolino NoiPA, login area riservata che non funziona, l’assistenza dichiarache “è possibile accedere alla propria pagina di profilo accedendo con SPID, CIE o CNS. Qui trovi tutte le info sulle modalità di accesso al portale“ . Per pagamento arretrati ed importi in fase di assestamento, l’ultima nota ufficiale è la seguente: “Ti informiamo che sono in corso le attività per l’adeguamento del sistema alla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024. Sarà nostra cura informare le Amministrazioni circa gli adempimenti da assolvere per il corretto riconoscimento del beneficio“.

