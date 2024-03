Impossibile consultare cedolino NoiPA con login nell’area riservata oggi: parla l’assistenza

Si ripresentano puntualmente dei problemi che non stanno consentendo, in queste ore, di effettuare il login utile per consultare il cedolino NoiPA. Una sorta di triste prassi, se vogliamo, quando inizia un nuovo mese. Nel momento in cui si punta ad accedere, spesso e volentieri anche per la consultazione dei pagamenti relativi al corpo docenti, in questo periodo del mese molto spesso trapelano anomalie e malfunzionamenti. In linea con quello che vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro articolo.

Ancora problemi nel consultare il cedolino NoiPA con login nell’area riservata oggi: nuovi riscontri dall’assistenza

Fornirvi tempistiche entro le quali ci metteremo alle spalle i disservizi odierni è cosa complciata. Tuttavia, possiamo condividere quantomeno un feedback diramato in queste ore dall’assistenza tramite la pagina Facebook ufficiale. Nello specifico, rispondendo a chi evidenzia che in queste ore sia a conti fatti impossibile consultare il cedolino NoiPA con login nell’area riservata, il team in questione dice come metterci in contatto con l’assistenza:

“Ti suggeriamo di descrivere la problematica alla nostra assistenza. Compila questo modulo di contatto e seleziona le seguenti voci nei campi all’interno della sezione “Dati della segnalazione”: Area: Accesso e Gestione utenze; Tematica: Problemi di accesso con SPID; Tipo di problema: Problemi di accesso con SPID“.

In tutta onestà, riteniamo assai complicato che la situazione si possa in qualche modo sbloccare durante il fine settimana. Magari si avranno aggiornamenti più concreti nella giornata di lunedì, ma adesso è possibile creare quantomeno un filo diretto con l’assistenza, provando ad ottenere risposte per i propri quesiti legati al malfunzionamento descritto stamane.

Qualora abbiate registrato problemi associabili alla consultazione dei pagamenti che state attendendo dal ministero, o riguardanti il cedolino NoiPA con login nell’area riservata oggi 2 marzo, non potete fare altro che aprire un ticket presso l’assistenza. Questo, a conti fatti, già nel corso del weekend.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.