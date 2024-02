Possibili problemi con cedolino NoiPA, login area riservata e consultazione pagamenti oggi

Non si escludono possibili problemi con cedolino NoiPA, senza dimenticare il login all’area riservata e la consultazione dei pagamenti oggi. Se a questo aggiungiamo la questione degli stipendi accreditati in ritardo rispetto al solito per il personale scolastico, si completa un quadro non esaltante per gli utenti interessati. Insomma, possibile che per qualche ora, o al massimo per qualche giorno, si possa rivivere la situazione che abbiamo dovuto affrontare nelle scorse settimane, come vi abbiamo riportato con altri approfondimenti.

Occhio ai potenziali problemi con cedolino NoiPA, login area riservata e consultazione pagamenti anche a fine febbraio

Come stanno le cose? Andando con ordine, è effettivamente possibile che ci si possa imbattere in problemi con cedolino NoiPA, oltre alle solite questioni che riguardano il login all’area riservata e consultazione pagamenti oggi. Si tratta purtroppo di un trend ricorrente a cavallo di due mesi, quando i sistemi devono essere aggiornati coi dati mutati degli iscritti, senza tralasciare il fatto che debba essere rinfrescata proprio la sezione degli accrediti.

E così capita di imbattersi in testimonianze del genere, sui social, in merito al caso del cedolino NoiPA: “Gentilmente potreste consigliarmi cosa fare in caso di mancato accredito dello stipendio nel giorno di esigibilità indicato sul cedolino (oggi)? Cosa alquanto anomala dato che l’iban indicato sul cedolino è corretto, il conto è attivo ed è lo stesso sul quale vengono accreditati gli stipendi il 23 di ogni mese“.

Ora, se a proposito del login all’area riservata, con relativa consultazione dei pagamenti e del cedolino NoiPA possiamo soltanto attendere che i tecnici riescano a risolvere una piattaforma che non funziona, oggi sugli accrediti abbiamo quantomeno una replica ufficiale: “Ti ricordiamo che gli istituti di credito possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del giorno previsto come data di esigibilità“. Vi faremo sapere in caso di ulteriori novità.

