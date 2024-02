Strani segnali su login NoiPA per cedolino e consultazione pagamenti che non funziona oggi

Stanno arrivando quelli che potremmo definire strani segnali su login NoiPA, per tutti coloro che intendono accedere al cedolino, senza dimenticare chi brancola nel buio a proposito della consultazione pagamenti che non funziona oggi. Dunque, l’area riservata presenta ancora delle anomalie e, in questo particolare frangente, la questione diventa ulteriormente calda se pensiamo che lo staff abbia annunciato tramite i suoi canali social che in realtà tutto dovrebbe essere funzionante.

Arrivano ulteriori segnali su login NoiPA per cedolino e consultazione pagamenti che non funziona oggi in Italia

Un quadro assai differente rispetto a quello che scrivono coloro che sono iscritti alla piattaforma, se pensiamo che a detta di tante persone risultano ancora anomalie a proposito del login NoiPA per cedolino e consultazine pagamenti che non funziona oggi. Insomma, non sono del tutto superati i problemi che abbiamo iniziato ad affrontare sul nostro sito con l’approfondimento portato alla vostra attenzione durante lo scorso fine settimana. In circostanze simili, ci si consola con la presa di coscienza del soggetto in questione, auspicando che tutto possa essere superato nel più breve tempo possibile.

Oggi, però, si hanno sensazioni differenti, perché l’ultima nota ufficiale di NoiPA fa emergere che, dal loro punto di vista, non ci sarebbero particolari anomalie in corso. Insomma, allo stato attuale non è detto che il disservizio possa essere archiviato e gestito entro il fine settimana ormai alle porte. Vicenda che come sempre crea forti discussioni sui social, anche perché tanti docenti non hanno certezze su quando verranno accreditati gli stipendi e cosa ci si debba attendere dal prossimo accredito.

Vedremo se entro la giornata di venerdì ci sarà o meno un colpo di coda sul mancato login NoiPA per cedolino e consultazione pagamenti che non funziona oggi, alla luce delle tante lamentele che si possono leggere sui social da alcuni giorni a questa parte in Italia.

