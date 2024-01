Riecco problemi con cedolino NoiPA e login: non funziona consultazione pagamenti e quando torna

Un po’ di apprensione è lecita, considerando quanto avvenuto il mese scorso con il cedolino NoiPa, il login alla piattaforma ed il mancato accesso all’area relativa alla consultazione pagamenti. Dopo lo sblocco di cui vi abbiamo parlato con il nostro ultimo articolo a tema, oggi 28 gennaio occorre fare il punto della situazione sia con le informazioni ufficiali fornite dallo staff in merito ai problemi in corso, sia con alcuni chiarimenti a margine che potrebbero tornarvi utili. Vediamo dunque come stanno le cose al momento.

Dobbiamo rifare i conti coi problemi sul cedolino NoiPA e login: non funziona consultazione pagamenti e quando sarà disponibile

Andiamo per gradi, perché da alcuni giorni effettivamente riscontriamo problemi con cedolino NoiPA e login. Se da un lato non funziona la tanto delicata sezione relativa alla consultazione pagamenti, utile per capire quando l’utente verrà pagato e soprattutto quale sarà la cifra che ci si potrà aspettare, in questo specifico frangente sappiamo anche quando tornerà tutto disponibile. Con un post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook, l’assistenza aveva preannunciato un intervento di manutenzione.

Dunque, disservizio programmato e non imprevisto, con il sistema che dovrebbe tornare operativo a partire dalle ore 7 di domani 29 gennaio. Il condizionale, però, è d’obbligo, in quanto i problemi con il cedolino NoiPa e con il login alla piattaforma sono stati registrati prima del timing citato dal team nel post ufficiale. Insomma, potrebbero esserci dei ritardi anche domani mattina, ma in attesa di eventuali aggiornamenti extra, non avrà senso disperarsi.

L’auspicio è che l’intervento in corso durante questo weekend possa rivelarsi efficace e definitivo, affinché non si verifichino più situazioni come quelle che abbiamo vissuto il mese scorso. Insomma, l’auspicio è quello di mettersi alle spalle una volta per tutte i problemi con cedolino NoiPA e login, visto che ancora oggi non funziona la sezione relativa a “consultazione pagamenti”, pur sapendo quando tornerà operativa in linea di massima.

