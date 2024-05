Ci segnalano i nostri contatti la foto di un albero cresciuto all’interno di un cartello di STOP. La foto è di due giorni fa, ma la sua prima pubblicazione è di almeno un anno.

E non è uno degli unici casi registrati.

L’albero cresciuto all’interno di un cartello di STOP

Altre testimonianze mostrano alberi cresciuti in simili circostanze, ed in un caso a Tucson è stato identificata la tipologia di albero: in quel caso un albero di Mesquite, refrattario ad ogni tentativo di rimozione.

Un caso del genere è avvenuto in California con un Frassino Spinoso Giapponese: in comune questi casi hanno la capacità di sopravvivere con poca acqua ed uno status affine alla pianta infestante.

La loro vitalità, unita al fatto di trovare nell’ambiente “artificiale” strutture di sostegno e supporto consente loro una certa e sorprendente capacità di riprodursi e comparire in diversi luoghi dove la loro presenza, invero, non è affatto prevista.

Possiamo quindi inserire questa storia nella nostra rubrica “incredibile ma vero”.

