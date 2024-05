Inconsistenti voci su Virgil Van Dijk morto dopo un incidente: news confortanti sul calciatore

Ci sono pervenute strane voci, in queste ore, a proposito di Virgil Van Dijk morto in seguito ad un brutto incidente stradale. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, più in particolare, non è ancora chiara l’origine della fake news. Fatto sta che possiamo rassicurare tutti gli appassionati di calcio, in quanto Klopp in queste ore si è limitato ad evidenziare che il giocatore sia in dubbio in vista del prossimo impegno in Premier League del Liverpool contro il Tottenham.

Zero riscontri sulle voci riguardanti Virgil Van Dijk morto dopo un incidente: news e chiarimenti sul calciatore del Liverpool

Certo, per il difensore olandese e per il suo club non è un momento semplice. Nel giro di pochi giorni è sfumato sia l’obiettivo dell’Europa League, alla luce dell’eliminazione arrivata per mano dell’Atalanta di Gasperini, senza dimenticare i rovinosi punti persi in campionato contro Everton, Crystal Palace e West Ham, che a conti fatti hanno estromesso i reds dalla lotta per il titolo. Al momento, infatti, si tratta di un discorso a due che vede coinvolti il Manchester City e l’Arsenal.

Tornando al calciatore finito al centro di strani post sui social nel corso delle ultime ore, possiamo soltanto evidenziare che si tratti di una vicenda simile rispetto a quella che ha visto protagonista Renato Pozzetto nei giorni scorsi. Il fatto stesso che il suo tecnico in conferenza stampa si sia limitato a dire che il giocatore risulti ancora in dubbio in vista del match di domani ad Anfield contro il Tottenahm, evidenzia in buona sostanza che non ci siano ragioni per temere il peggio.

Ricapitolando, non ci sono ragioni per credere ai rumors su Virgil Van Dijk morto per le conseguenze di un terribile incidente stradale. Il difensore olandese sta recuperand da un leggero infortunio e le uniche news riguardano la sua possibile presenza contro il Tottenham.

