Bizzarri bug vintage per consolarci dal disastro di Crowdstrike: non bug ma incidenti (non troppo) felici

Il vero e proprio venerdì nero di Crowdstrike, il 19 luglio, enterà nelle cronache della storia dei bug per aver paralizzato l’intera struttura ICT del mondo moderno colpendo l’un per cento dell’installato totale Microsoft, ma quello “di sostanza” (aeroporti, banche, Borse, emittenti televisive…).

Il perché l’abbiamo già discusso e lo ricordiamo brevemente: il bug ha impattato uno dei più desiderati e usati programmi antimalware nelle applicazioni che necessitano di profili di protezione, facendo in modo che lo stesso guardiano diventasse la sorgente del problema.

Ma ammettiamolo: i bug sono sempre esistiti, e rifugiarsi nel mito della compagnia low cost che usa Windows 95 e non ha i bug non vi aiuterà, affatto.

Ma partiamo dalle basi.

Tutti ricorderete la storia del “primo bug della storia”, l’insetto morto mezzo bruciacchiato trovato dalla dottoressa e contrammiraglio Grace Hopper nei delicati circuiti dell’Harvard Mark II.

In realtà la dottoressa Hopper fu la prima ad utilizzare il termine bug in una annotazione ufficiale: non trovò personalmente “il bug”, ma si premurò dell’annotazione dell’accaduto, compreso l’insetto immortalato da un pezzo di nastro adesivo e la salace scritta nel registro del 9 Settembre del 1947.

Il termine bug esisteva quantomeno dai tempi di Thomas Alva Edison, inventore tra i più prolifici del suo tempo. Egli lo usò, probabilmente codificandolo sulla base di un uso già udito ai suoi tempi, per descrivere gli errori nel processo che lo portò a creare il fonografo.

Egli parlò del bug così

“It has been just so in all of my inventions. The first step is an intuition, and comes with a burst, then difficulties arise—this thing gives out and [it is] then that “Bugs”—as such little faults and difficulties are called—show themselves and months of intense watching, study and labor are requisite before commercial success or failure is certainly reached”