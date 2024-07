Abbiamo visto come il bug di Crodwstrike, anzi del programma antimalware della suite Falcon Sensor ha bloccato l’intero mondo commerciale e dell’aviazione.

Ma come il villaggio di Asterix e Obelix nei fumetti, una compagnia aerea ancora resiste: Southwest Airlines, con sede in Texas.

Ovviamente il motivo è che non usa Falcon Sensor: abbiamo appurato che il bug non è “in Microsoft”, ma in una combinazione tra i servizi offerti da Microsoft, Windows 10 e 11 e il Falcon Sensor.

Ma cosa usa sorprende.

Compagnia aerea di Dallas continua ad operare dopo il bug di Crowdstrike: il perché ha 32 anni

In tempi non sospetti, intorno al Capodaanno del 2022, il Dallas Morning News descrisse le mirabolanti avventure della più grande compagnia low cost del mondo e di come i suoi bassi costi si pagassero con l’essere anche amabilmente low tech.

In una parola, praticamente retro.

Fino all’11/9 l’unico modo per assegnare i posti in volo erano simpatici segnaposto in plastica dal sapore vintage, piloti e manager hanno ricevuto per anni “lo stampato” delle condizioni meteo e del contenuto della stiva perché era più semplice che mandare una email o un report telematico mediante cloud o altri servizi simili e secondo Lyn Montgomery, sindacalista, l’intera piattaforma ICT di Southwest si poggia su servizi proprietari, in-house, risalenti ai tempi di Windows 95 se non di Windows 3.1x.

Andiamo ora avanti nel tempo di quasi un anno e mezzo, al grande crash dei sistemi ICT di Luglio 2024.

Proprio le debolezze ICT che Forbes aveva indicato nel 2022 secondo una diffusa celia che, come molte, nasconde la verità, diventano punti di forza.

Una struttura abituata al “piano di emergenza” cartaceo diventa la più resiliente ai problemi ICT, e sistemi in deciso bisogno di aggiornamento, proprietari e lontani dagli standard moderni di costante aggiornamento, interoperabilità e servizi cloud diventano impermabili al bug.

A questo almeno: i problemi sistemici restano, ed enormi: un computer non aggiornato è un computer sicuro solo se stacchi la spina elettrica e quella del modem.

Intanto, Soutwest resiste, anomalia di un sistema anomalo.

