La storia del nome del bug informatico non è quella che credete

Avrete tutti sentito la storia del “vero nome del bug informatico”, ovvero il fatto che la parola bug deriva da un insetto trovato in un computer di Harward.

In realtà il “primo bug trovato per davvero” era un astuto gioco di parole: il termine bug, nell’accezione moderna, era un’invenzione di molto precedente di un uomo noto per le sue invenzioni, o quantomeno una sua popolarizzazione di un concetto pre-esistente.

Thomas Alva Edison, inventore tra i più prolifici del suo tempo, codificò il termine bug proprio mentre lavorava ad una delle sue invenzioni più celebri: il fonografo.

Ci sono evidenze anche sul fatto che Edison non abbia codificato il significato dietro quella parola: in realtà da quando l’essere umano ha costruito macchinari e ipotizzato teorie, ci sono sempre stati piccoli erroori pronti ad insidiare la sua creazione.

Errori che Edison ai tempi del fonografo, nel 1878, codificò così

“It has been just so in all of my inventions. The first step is an intuition, and comes with a burst, then difficulties arise—this thing gives out and [it is] then that “Bugs”—as such little faults and difficulties are called—show themselves and months of intense watching, study and labor are requisite before commercial success or failure is certainly reached”