Ulteriori indicazioni sul video del Brasiliano e Michelle Comi: tra Telegram e conferme

Occorre mantenere la promessa fatta nelle scorse ore, in quanto alcuni utenti ci avevano segnalato che fosse in circolazione il finto video del Brasiliano e Michelle Comi, impegnati in un incontro molto ravvicinato, se ci passate l’espressione. Sostanzialmente, parliamo di due personaggi diventati famosi sul web nel corso degli ultimi anni, con il romano che è stato protagonista anche di alcune apparizioni nella trasmissione Diritto e Rovescio in onda su Rete 4.

Indicazioni aggiuntive sul video del Brasiliano e Michelle Comi: alcuni chiarimenti tra Telegram e minacce

Nello specifico, come riportato con altro articolo, si è discusso molto del presunto video del Brasiliano e Michelle Comi. I tempi moderni prevedono che, tramite specifici canali, sia possibile condividere con il pubblico filmati per adulti e, rispetto a quanto riportato nella mattinata di lunedì, effettivamente abbiamo ulteriori elementi sui quali soffermarci. Qualcuno ha addirittura recensito i suddetti contenuti e, tramite indagini che abbiamo condotto, possiamo affermare che il video sia effettivamente online.

Qui, però, si ferma il nostro contributo, in quanto l’unico consiglio da dare ai più “curiosi” è quello di rivolgersi ai canali Telegram dei due soggetti. Ricapitolando, abbiamo materiale minimo per confermare che stia realmente girando il video più richiesto del momento tra coloro che seguono sempre con attenzione i trend del momento. Allo stesso tempo, ci sono anche “recensioni” di siti più o meno autorevoli che, oltre a rafforzare quello che vi abbiamo appena detto, fanno anche ironia sulla performance di lui.

Resta il fatto che, nel corso delle prossime settimane, dovrete fare molta attenzione agli sconosciuti che, tramite social, proveranno ad inviarvi il video del Brasiliano e Michelle Comi. Come riportato con un altro approfondimento, infatti, in situazioni simili tanti malintenzionati individuano una ghiotta occasione per mettere in discussione la nostra sicurezza. Se proprio ci tenete, puntate su Telegram e sui canali dei diretti interessati.

