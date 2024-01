Appare a dir poco diffuso l’errore GC01 con problemi Poste ID, PostePay e Bancoposta il 2 gennaio, visto che a detta di tanti clienti non funziona nulla in questi minuti. Dopo le prime segnalazioni che ci sono pervenute, abbiamo effettivamente provato ad accedere ad una PostePay ed effettivamente appare quel generico messaggio di errore. Se state cercando di capirne il significato, ad oggi Poste Italiane non ha mai chiarito pubblicamente la questione, motivo per il quale c’è poco che possiate fare.

Cosa sappiamo al momento sull’errore GC01 con problemi Poste ID, PostePay e Bancoposta di oggi 2 gennaio

Insomma, possiamo soltanto aspettare che rientri il disservizio, una volta preso atto dell’errore GC01 con problemi Poste ID, PostePay e Bancoposta il 2 gennaio. Il bug c’è e sicuramente verrà gestito a stretto giro. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo segnalato nel 2022 con un altro approfondimento e che, almeno per ora, fa emergere una sola risposta ufficiale tramite i social:

“Ciao, per soddisfare la tua esigenza ti invitiamo a scoprire l’Assistente digitale di Poste Italiane. Può darti informazioni e assistenza in merito alla tua richiesta. E’ sempre disponibile ed è molto curioso di conoscerti, lo trovi in basso a destra cliccando qui https://www.poste.it/chatta-con-noi.html . In alternativa, se hai necessità di ricevere supporto, sui nostri servizi, da un nostro operatore, puoi compilare il modulo online su https://www.poste.it/scrivici/index.html“.

Qualora abbiate trovate il messaggio con errore GC01, relativo ovviamente a problemi Poste ID, PostePay e Bancoposta il 2 gennaio, non esistono procedure ufficiali che possiate seguire. In altre situazioni simili, il disservizio è rientrato nel giro di un paio d’ore, come abbiamo avuto modo di constatare dando uno sguardo rapido al nostro archivio. Insomma, è probabile che in mattinata tutto torni come era.

