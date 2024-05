Il rapporto tra SD-WAN e Cybersicurezza nella trasformazione digitale

Fino a qualche anno fa, la sicurezza online rappresentava un problema decisamente importante, con tanti aspetti che si intrecciavano fra loro e che rendono molto complesso riuscire a ottenere una soluzione. Al giorno d’oggi, invece, ci sono sempre più soluzioni e proposte che riescono a garantire una soluzione efficace sotto ogni punto di vista, non solo ai privati, ma anche ad aziende e imprese.

Una soluzione SD-WAN, nello specifico, riesce a garantire una rete molto più sicura. Si tratta di un’architettura virtuale che servono per convogliare il traffico di rete all’insegna di parametri come efficienza e riduzione minima del rischio per quanto riguarda potenziali attacchi malware o di qualche hacker.

Minacce informatiche e trasformazione digitale

Come detto, negli ultimi anni tante cose sono cambiate in questo ambito. Prima di tutto le minacce informatiche si sono fatte sempre più complesse e pericolose, come dimostra l’attacco hacker a Palazzo Chigi, mentre c’è da registrare anche la larga diffusione di app cloud condivise e di nuovi standard che sono stati definiti in merito alla protezione dei dati.

Con la diffusione dello smart working come modalità di lavoro prediletta in tante aziende, non solo come soluzione da affiancare al normale lavoro in ufficio, ma anche come scelta verso cui instradare vari lavoratori, serve poter contare su una rete che sia affidabile e sicura indipendentemente dal luogo da cui ci si connette.

Per poter evidentemente soddisfare un simile requisito, ecco che le più basiche soluzioni e funzionalità di sicurezza SD-WAN sono in grado di portare in dote tanti vantaggi decisamente di primo piano. Prima di tutto, la capacità di individuare e di debellare in via primaria ogni tipo di minaccia che provenga dalla rete. Al contempo, l’adozione di firewall, MDR e altre tecnologie come SASE, permettono di raggiungere un altro livello, decisamente più avanzato, di protezione.

Quali sono gli aspetti vantaggiosi dei sistemi SD-WAN

Individuare la corretta soluzione SD-WAN può garantire un netto miglioramento a livello di sicurezza dei dati dell’aziende, ma al contempo si riducono notevolmente costi e preoccupazioni. Prima di tutto, una rete avanzata SD-WAN offre la possibilità di poter contare su un livello di protezione notevolmente superiore rispetto ai sistemi di hacking che, con lo scorrere del tempo, si sono fatti sempre più innovativi e all’avanguardia.

Un sistema SD-WAN rappresenta un’ottima soluzione per fare dei passi in avanti dal punto di vista del controllo e della visibilità di tutte le varie minacce informatiche. Il fatto di implementare una simile tecnologia offre la possibilità di rilevare e individuare in maniera molto più semplice potenziali intrusioni e minacce. Il monitoraggio avviene in maniera costante e questo, insieme ad altri aspetti, contribuisce senz’altro a diminuire le possibili violazioni alla sicurezza.

Un altro grande pregio dei vari sistemi SD-WAN è certamente quello di riuscire a bloccare tutti quei tentativi di connessione che non vengono considerati validi. Insomma, si parla di controlli di tutte quelle connessioni che in realtà non vengono autorizzate da parte dell’utente.

Il fatto di essere avvisati nel momento in cui qualcuno sta tentando di connettersi alla vostra rete e non ha alcuna autorizzazione per farlo è un aspetto senz’altro positivo. L’accesso ad aree che non sono autorizzate permette di evitare fughe di dati e altre importanti problematiche. È facile, infatti, che diversi hacker provino a introdurre e diffondere malware, ma anche altre minacce, con l’unico intento di bloccare il sistema di rete. Una delle necessità più impellenti e urgenti da questo punto di vista è certamente relativa all’aggiornamento delle varie policy di sicurezza. Si tratta di un aspetto fondamentale, per poter fare in modo che l’intero processo possa svolgere riducendo, se non azzerando del tutto, il rischio di vedere un virus o un’altra minaccia di un utente che penetra nel sistema di protezione aziendale.

