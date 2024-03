Disavventura a Palazzo Chigi: hackerato il profilo Instagram di Giorgia Meloni. Dopo i deepfake a base di false effigi del Primo Ministro che vendono bitcoin, ecco che il cryptoscam le entra nel domicilio virtuale piazzandosi nel profilo Instagram dell’inquilina di Palazzo Chigi.

“Grazie Elon free BTC!”, ha sciorinato per un tempo non nullo una storia a base di Cryptoscam, un incrocio di truffarelle virtuali in cui in un post “bucato” sul profilo di Giorgia Meloni un falso post del magnate Elon Musk.

Un tempo non nullo durato pochi minuti: sufficienti perché tutta la Rete scaricasse le screenshots per condividerle.

Disavventura a Palazzo Chigi: hackerato il profilo Instagram di Giorgia Meloni

Col senno di poi tutto diventa facile: legittime però sembrano le domande relative alle misure di Cybersicurezza applicate, come la domanda sull’eventuale presenza di una autenticazione a doppio fattore (dove alla password consegue l’uso di un “token”, un codice prodotto mediante smartphone o altro dispositivo o inviato via mail o messaggio) e altre forme di prevenzione.

Quello che è sicuro è che Palazzo Chigi ha confermato l’accaduto e spetta ora alle autorità indagare.

In questo caso lo scopo dell’azione non è stato politico ovvero legato alla c.d. “guerra ibrida”, ma il miscuglio di Cryptospam e Cryptoscam che già conosciamo, laddove i “furbetti della Cryptovaluta” diffondono le loro astuzie e magagne sui profili di tutti, spesso in modi ben poco leciti.

