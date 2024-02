Il messaggio di Giorgia Meloni che vende investimenti online per 249 euro è un deepfake: speriamo non ci siate caduti davvero perché è una delle truffe più antiche e insieme più sfacciate dei social.

Ne abbiamo già vista una simile con al centro il magnate Elon Musk: lo sviluppo delle AI rendono semplicemente la vita più facile ai truffatori, che ora possono creare phishing convincenti rubando voci e volti di personaggi famosi.

Il messaggio di Giorgia Meloni che vende investimenti online per 249 euro è un deepfake

Si tratta di phishing e cryptoscam: non sono parolacce, ve lo abbiamo spiegato. Phishing è il termine che indica la truffa nella quale un soggetto in malafede si finge qualcun altro di cui fidarvi. Esempio tipico è lo sconosciuto vestito da carabiniere che millantando di aver bisogno di parlare con un anziano dell’arresto di suo nipote gli estorce danaro o si introduce in casa per derubarlo.

Esempio più buffo e noto è la nota scena del film “Tototruffa” con Totò che si finge “l’ingegner Trevi, proprietario della Fontana Omonima” per ottenere somme di danaro da sprovveduti turisti.

Il secondo termine è il cryptoscam, le truffe che promettono ricchezze facili con investimenti in cryptovalute o “innovative piattaforme online”.

Solitamente le due si combinavano con assurde “screenshot” di personaggi famosi in trasmissioni con un improbabile e sempre uguale canovaccio basato sul solleticare l’avidità e la credulità umana.

Nel canovaccio descritto un VIP apparso in una trasmissione TV nazionale svelava il segreto per diventare miliardari senza lavorare, venendo arrestato in diretta da gendarmi al soldo della malvagia Bankitalia, invidiosa della loro ricchezza e desiderosa di mantenere il popolo della Rete in miseria.

Ovviamente ora che il sistema ha tirato la corda bisogna svecchiarlo: nella nuova variante apparizioni televisive di vari personaggi famosi vengono processate con software di Intelligenza Artificiale in grado di modificarne le labbra (che appariranno sempre un po’ sfocate) per far coincidere il labiale con un testo generato ancora una volta dalla IA (che ha raggiunto livelli di sofisticazione tale da poter riprodurre una voce umana quasi perfetta, non distinguibile da una voce umana in condizioni non ottimali come l’uso degli altoparlanti del cellulare) che magnifica gli investimenti online.

Ovviamente con un “modico investimento” che dovrebbe portare a guadagni milionari ma che rischia di finire come la storia di Pinocchio con l’albero degli Zecchini.

Un ulteriore grado di astuzia nasce dal fatto che solo cliccando sulla pubblicità da cellulare si aprirà il “segreto della ricchezza”, ovvero la piattaforma che incita a investire. Cliccando da computer, laddove ci sono sistemi antivirus più sofisticati si aprirà un laconico portale che mostra commenti di presunti acquirenti di libri di cucina.

Lo scopo è evidente: far ritenere a chi fosse intenzionato a segnalare la truffa che il sito ha già chiuso i battenti e possono andare altrove, concentrandosi su chi da cellulare sarà più disponibile a caderci.

