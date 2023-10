Denunciata Luciana Littizzetto da BankItalia mentre era da Mara Venier: ennesima bufala

Sta tornando con grande forza una vecchia bufala riguardante Luciana Littizzetto, che insieme a Fabio Fazio ha salutato la RAI e la trasmissione “Che tempo che fa“. In particolare, esattamente come vi abbiamo riportato circa cinque mesi fa sul nostro sito, gira voce che la comica sarebbe stata denunciata da BankItalia per una serie di pubblicità occulte a possibili investimenti. Una storia inventata di sana pianta da malintenzionati che hanno sponsorizzato il post in questione su Facebook.

La bufala secondo cui sarebbe stata denunciata Luciana Littizzetto da BankItalia mentre era da Mara Venier

Stando ai test che abbiamo effettuato di recente con la medesima fake news relativa ad Alessia Marcuzzi, questi link riportano a pagine web dove potrebbero concretizzarsi delle truffe ai danni degli utenti. Dunque, il VIP di turno è assolutamente ignaro di quello che sta succedendo, ma soprattutto del fatto che qualcuno stia provando a sfruttare il suo nome per spingere un prodotto digitale fraudolento. La bufala di oggi, nello specifico, dice che Luciana Littizzetto sarebbe stata denunciata mentre era ospite di Mara Venier a “Domenica In”.

Cosa dice, nel dettaglio, la bufala su Luciana Littizzetto denunciata da BankItalia mentre si trovava da Mara Venier? La nota comica sarebbe colpevole di pubblicità occulta. La denuncia, secondo i bufalari, sarebbe stata presentata dall’autorità di vigilanza bancaria a seguito di un’intervista rilasciata dalla Littizzetto a Mara Venier nel programma “Domenica In”.

Nel corso dell’intervista, la Littizzetto avrebbe parlato di un suo metodo segreto per diventare milionari. Avrebbe affermato di aver investito in una società di trading online e di aver ottenuto guadagni molto elevati in poco tempo. Ha poi invitato gli spettatori a seguire il suo esempio. Il tutto, mentre BankItalia avrebbe ritenuto che le dichiarazioni della Littizzetto fossero appunto una forma di pubblicità occulta. Si parla addirittura di una sanzione pari a 2 milioni di euro, ma come accennato in precedenza, la storia di Luciana Littizzetto denunciata da BankItalia è assolutamente falsa.

